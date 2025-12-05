北區第四場歲末祝福演繹 回顧國際大事記

今天北區第四場歲末祝福演繹，回顧國際大事記，1998年阿富汗地震、內亂頻傳，2001年，巴米揚大佛更被炸毀，天災人禍接連而起；回到國內，今年光復堰塞湖災情，從古至今，從遠而近，慈濟大愛足跡連綿接棒，透過歷史鏡頭畫面蒐集、剪輯、重製，背後仰賴一大群專業和非專業的年輕世代，也因為這個大任務，讓他們得以重溫慈濟歷史，讓大愛精神代代相傳。

「為佛教為眾生 這六個字，讓我一輩子做不完，我承擔。」

肢體演繹，對照世界歷史，震撼場景，見證慈濟大藏經。時任慈濟基金會宗教處主任 謝景貴(1998)：「現在是5月26號，中午12點10分，整個賑災團現在已經，到達了雪巴土(Shibatu)機場。」

慈濟全球志工總督導 黃思賢(1998)：「師父 我是思賢，我們早上才出發，早上才決定說直升機沒辦法來，我們現在在軍用機場，現在在阿富汗。」

「生死 夜暗。」

慈濟志工 林挺生：「當地的居民，徒手挖出一條道路來，讓飛機可以降落，這批物資也是當地，4個月內的第一批，也是唯一的一批藥品。」

慈濟志工 謝景貴：「世界的苦難現在，其實在全世界各地都一樣，從那個時候到現在，從來沒有停過。」

「他們很多的影像 我沒看過，我都不曉得 對 真的真的。」

真實事件，連當事人都沒了印象，中生代企劃團隊，製作影片，努力挖出歷史寶貴鏡頭，背後冷暖自知。慈濟志工 李艾錚：「為什麼我的專業被質疑了，其實我那時候就覺得很懊惱，內心有一個小小的聲音跑出來說，早知道就不要接了，但是我們家師兄就很有智慧，跟我講說 師姊 妳接的，不是妳的事情 師姊，妳接的是大家要一起呈現的，妳不能把我放在其中。」

慈濟志工 莊秀裡：「還好有年輕人 ，那吟芬的爸爸媽媽也在現場 ，真的他們都是慈二代，戴武池師兄還有陳梅花師姊，真的很感恩 感恩我們的，戴武池師兄 栽培這麼好的孩子。」

證嚴上人開示 ：「這個就是我的孩子心沒變，真的是很感動，要繼續 不要變這念心。」

「不要放太底下，這個車上要放，不要太裡面。」

慈濟志工 呂福堯：「團隊 出錢出力，買了鏟子桶子，幾乎人手都有。」

板橋慈藍團隊，浩蕩長隊伍，原本預計20人，瞬間暴增到兩台遊覽車，見微知著，這一刻，台灣大事記，年輕人愛飛揚。慈濟志工 呂福堯：「很多看到我們這個，慈藍的制服比較不一樣，後來他們就一直問我們說，這是什麼單位，我們就跟他們介紹一下，後來就多了24位年輕的家族，跟我們一起去 湊足了，110位 打掃了6戶人家，真的很感動。」

慈濟志工 孟繁民：「土在桶子裡面是黏著，倒都倒不出來，我大力甩大力甩 要用敲的，結果那些塑膠桶子 7 8個，甩到最後沒有一個完好的。」

證嚴上人開示 ：「這一回 老實說，我都沒有呼籲，但是 沒有呼籲，卻是看到了台灣之善 之美，大家都自願，而且很和齊。」

「靜思法脈勤行道。」

