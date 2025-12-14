北區耶誕嘉年華 送暖弱勢學童

北區公所在新光三越小北店舉辦耶誕送暖嘉年華活動，市長黃偉哲和愛心捐贈單位合影。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

台南市北區區公攜手各界在聖誕節前夕扮演聖誕老公公，送給北區國中小弱勢學童一份溫暖，二百五十七名學童都獲得耶誕禮金和禮品，提早度過一個歡樂耶誕節。

北區公所結合開元寺、鄭子寮福安宮、開基武廟、花園夜市管委會、北區商家、里長聯誼會及善心人士等讓北區弱勢學童提前歡度溫馨聖誕節。

區長潘寶淑表示今年活動由民間團體捐款贊助二十二萬五千三百元、花園夜市管委會及蔡明先生共贊助八萬一千四百元、花園夜市消費券，提供二百五十七名弱勢學生作為聖誕禮物；另由北區民間團體等捐款贊助六萬元現金及兒童物資等價值八萬元，捐贈善牧嬰兒之家。

活動現場除了溫暖的致贈儀式，也融合多元文化與社區特色，展現北區近年在「社區營造∕社造點」的深耕成果。中樓社區楊政衡里長以自己的藝術專長，邀請里民製作出兩顆立體的中樓實境地圖，讓民眾透過手滑過球型地圖來瞭解中樓的過去和現在。孟育卉個人社造敘述小北門的豆仔街，跟隨居民腳步找回豆仔街的風貌。區公所展示社造成果「入城過生活II」繪本，鎮北坊文化教育扎根成果。

台灣世界展望會攜手新光三越台南新天地為弱勢兒募集聖誕心願禮物。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

每一份禮物，都是一份看見與被看見的力量。台灣世界展望會攜手新光三越台南新天地為弱勢兒點亮聖誕，募集了二百份聖誕心願禮物，讓孩子與家庭在歲末時刻感受真實而溫暖的陪伴。

今年許多孩子在心願卡上寫下了他們最真誠的期待。有的孩子希望收到面膜，不是為了自己，而是想送給辛苦工作的媽媽，「讓媽媽可以變漂亮一點，休息一下。」也有孩子希望能得到一輛新的腳踏車，因腳踏車老舊生鏽，騎著上學常常掉鏈子，「如果可以有新的，我就不會再遲到了。」這些看似簡單的願望，背後都藏著孩子對生活的渴望與一份小小的期待。

台灣世界展望會、新光三越台南新天地集結了多家企業與愛心社團，一起點亮孩子那盞希望之光。台南華一扶輪社更加碼資助三名國內弱勢兒童。

台灣世界展望會於歲末同步發起「紅包傳愛」活動，為弱勢兒少與家庭在教育學習、培力支持、營養健康與急難特況提供即時協助。