北區西港玉井 奪清淨家園冠軍
記者林怡孜∕台南報導
台南市環保局公布一一四年清淨家園區（里）考核結果，全市卅七個行政區分三組競賽，由北區、西港及玉井分別獲得各組第一名。市長黃偉哲於廿九日區長會議中頒獎，肯定各區在環境整潔維護與社區動員上的努力。
黃偉哲表示，清淨家園考核不只是市容整潔的評比，也與公共衛生及防疫工作密切相關。透過鼓勵里鄰居民共同參與環境清掃與維護，並結合競賽機制強化區里自主管理能力，逐步提升整體生活環境品質。
環保局指出，近年爭取環境部補助，已完成廿九座老舊公廁修繕，全市四千八百八十九座列管公廁清潔維護優等級以上比例達百分百，同時推動七百七十二處公廁由公私團體認養。各區公所也固定辦理環境清潔日，一一四年累計動員超過六萬人次，清理積水容器、髒亂點及環境死角，展現全民參與與公私協力成果。
在今年各組第一名行政區中，北區透過加強菸蒂熱點巡查並結合志義工力量，有效改善道路及公共空間整潔；西港強化公廁清潔與巡檢機制，提升整體使用品質；玉井則推動志工認養環境，凝聚社區力量共同維護公共設施，展現長期經營成果。
