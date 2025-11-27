北區親子悠遊館園藝主題打造親子共學場域

北區親子悠遊館二十七日開幕啟用。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

台南市政府社會局運用北區大和里活動中心三樓空間，設置全市第十三處親子悠遊館「北區親子悠遊館」，以「園藝」為主題，結合自然綠意與教育理念，打造具生命力的親子共學場域，象徵親職教育與陪伴成長的美好歷程。

副市長趙卿惠表示，台南市自一０二年起推動親子悠遊館，目前已設置十三處，未來將於一一五年至一一七年間再增設六處，分別為安南區、永康區、大曾文、學甲區、安定區及中西區，讓更多家庭能就近享有多元、近便且安全的育兒空間。

社會局長郭乃文指出，北區親子悠遊館規劃綠意探索遊戲空間、親職園藝手作課程及社區花園交流平台等三大主題空間，讓家庭在互動中學習、在共享中成長。親子館除了室內空間，未來將打造可結合戶外自然體驗的親子活動場域，在真實環境中學習探索，強化親子情感與社區連結。

北區親子悠遊館提供親職園藝手作課程。（記者陳治交攝）

為提供家長育兒支持，市府近年積極布建公共托育機構、親子悠遊館，提供家長托育補助及育兒津貼，也開辦定點臨托及到宅育兒指導服務，其中親子悠遊館總受益人次達二十八萬二千多人次，已成為親子共學與育兒支持的重要據點。