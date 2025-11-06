北區觀光圈六款套票新登場 二人同行大利多 買就送旅行登機箱 ITF旅展第二人半價
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】串聯皇冠海岸、大東北角和馬祖三大觀光圈山海溫泉、美食人文、永續旅遊體驗，探索北台灣全新魅力的北區觀光圈六款套票新登場。為鼓勵消費者運用綠色運具自遊北區觀光圈，特別推出特惠方案，只要一次購買二組任一款套票且總金額超過3000元，即送知名旅行登機箱一只，限量20組，送完為止。此外,即將於11月7日登場的ITF台北國際旅展，也將推出趣味遊戲與民眾互動，人人有機會抽大獎！
▲俯瞰金山磺港的海岸美景
北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)表示，由交通部觀光署指導的北區觀光圈，今年下半年精心策劃的六款全新主題套票，此次以「永續旅遊×在地深度體驗」為核心，集結皇冠海岸、淡水八里、九份福隆、宜蘭和馬祖等北台灣熱門景區，推出限量特惠方案，只要一次購買二組套票且總金額超過3000元，除了享有套票本身的優惠價之外，再加碼贈送「百夫長14吋登機箱」乙只，邀請旅人輕鬆開啟一趟山海共遊的秋冬假期。
▲野柳地質公園-燭台石
本次推出六大主題套票各具特色，專案特惠價參考說明如下:
套票主題特色說明原價特惠價馬祖觀光圈～ESG嶼聚不同之旅二日
套票包含：
租車1日(自駕)、走讀+海廢DIY2.5小時、伴手禮/美食餐飲抵用券、民宿抵用券用永續視角探索馬祖，來一場與眾不同的深度旅行！租車自駕暢遊島嶼秘境，自由探索海天之美， 文化走讀～沙律聚落保存區專人導覽，走進歷史長河，享美食購物優惠，慢居小島，感受人情溫度！不只旅行，更是體驗馬祖的 文化、永續與在地生活，一起把旅行化為對環境與社區的友善支持。45503890皇冠海岸觀光圈+大東北角光觀圈-北區觀光圈山海低碳二日遊
套票包含：
北北基好玩卡2日、地質公園門票、朱銘美術館門票、金山&淡水伴手禮消費抵用券、背包客棧住宿1床、單車租借一票在手，低碳旅行輕鬆走！山海交織的自然奇景，藝術與人文的靈感時刻，在地風味與特色伴手禮，交通無憂的低碳暢遊體驗。用最環保的方式暢遊北海岸與東北角，兩天一夜收集山海美景、文化藝術與在地風味！17101450大東北角觀光圈-宜蘭自得拾光漫旅二日
套票包含：
宜蘭文創DIY抵用券、宜蘭民宿1000元抵用券、赫蒂法莊園門票及手作體驗券、蘭陽博物館門票、吉美自行車行憑套票享8折放慢腳步，感受宜蘭的悠閒時光！玩文創、住民宿、買特色伴手禮，優惠都在套票裡。一起來感受宜蘭自然風光與人文氣息，輕鬆享受宜蘭的美好拾光！18501490大東北角觀光圈-九份福隆山海遊
套票包含：
北北基好玩卡1日、九份山城北區觀光圈消費抵用券、舊草嶺自行車道車單車租借專屬特惠輕鬆玩轉東北角山海風情，不論是海天一線的福隆，還是懷舊浪漫的九份，都能自在暢遊，兼收人文與自然， 抵用券享受在地美食或特色小店優惠！享受最美好的旅行時光。馬上入手，開啟你的山海小旅行！310260皇冠海岸觀光圈-淡水八里美食藝文雙人遊
套票包含：
北北基好玩卡1日、卡滋爆米花觀光工廠樂園入場券2張、淡水八里渡船頭來回船票2張、齊柏林空間門票２張、淡水伴手禮or飲品抵用券2張、淡水五星雙人下午茶券雙人輕鬆暢遊淡水八里，吃美食、賞風景、享午後時光！感受藝文小鎮的浪漫氣息，乘船穿越淡水八里，飽覽山海河景，參觀人氣爆米花觀光工廠，香氣滿溢，享受五星飯店雙人下午茶，味蕾滿足，帶回淡水特色伴手禮，留住幸福滋味！27892390皇冠海岸觀光圈~金山溫泉美食遊
套票包含：
北北基好玩卡1日、野柳地質公園門票、金山溫泉泡湯體驗、金山伴手禮抵用券、山海芳園下午茶券暢遊北海岸經典景點，一次收集溫泉、美景、美食與伴手禮，玩得盡興、吃得滿足！浸泡金山溫泉，身心放鬆，享受海景下午茶，品嚐金山在地美味，帶走特色伴手禮，把好滋味帶回家！13301090
台北國際旅展即將於11月7-10日開展，北區觀光圈展區（位於國家景區館，攤位號碼N1625）也推出現場限定的活動方案，只要在現場預定三大永續觀光遊程，即可享二人同行第二人半價的優惠，三大永續觀光遊程包括：抹茶山健行＋馬崗漁村二日遊、鐵道綠跡＋雙溪貢竂人文走讀二日遊、秘境和平島＋海科館海洋生態等。此外，只要現場參與北區觀光圈心理測驗遊戲的民眾，當場就可以獲得扭蛋一次，獎項包括觀光圈住宿券、伴手禮、百元抵用券等。
時序又來到了年底，對上班族來說，出清年假最好的安排就是出遊，北區觀光圈除了是大台北都會人口的周末休閒最佳路線之外，更適合中南部遊客安排二至四天的旅程，人文與自然景觀都是上乘之選的北區觀光圈，旅遊預算豐儉由人，選擇運用套票來規劃遊程，搶快出手還能獲得好禮，千萬別錯過好時機。(圖片提供／北海岸及觀音山國家風景區管理處)
更多資訊及內容請參考：
◼北觀處官網
https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1
◼北觀粉絲團-幸福北海岸
https://www.facebook.com/northguan/
◼北區觀光圈套票旅遊專區
https://suntravel.tw/northerntaiwan/
