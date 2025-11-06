北區觀光圈六款套票新登場 二人同行大利多
【記者卓羽榛臺北報導】串聯皇冠海岸、大東北角和馬祖三大觀光圈山海溫泉、美食人文、永續旅遊體驗，探索北台灣全新魅力的北區觀光圈六款套票新登場。為鼓勵消費者運用綠色運具自遊北區觀光圈，特別推出特惠方案，只要一次購買二組任一款套票且總金額超過3000元，即送知名旅行登機箱一只，限量20組，送完為止。此外,即將於11月7日登場的ITF台北國際旅展，也將推出趣味遊戲與民眾互動，人人有機會抽大獎！
北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)表示，由交通部觀光署指導的北區觀光圈，今年下半年精心策劃的六款全新主題套票，此次以「永續旅遊×在地深度體驗」為核心，集結皇冠海岸、淡水八里、九份福隆、宜蘭和馬祖等北台灣熱門景區，推出限量特惠方案，只要一次購買二組套票且總金額超過3000元，除了享有套票本身的優惠價之外，再加碼贈送「百夫長14吋登機箱」乙只，邀請旅人輕鬆開啟一趟山海共遊的秋冬假期。
台北國際旅展即將於11月7-10日開展，北區觀光圈展區（位於國家景區館，攤位號碼N1625）也推出現場限定的活動方案，只要在現場預定三大永續觀光遊程，即可享二人同行第二人半價的優惠，三大永續觀光遊程包括：抹茶山健行＋馬崗漁村二日遊、鐵道綠跡＋雙溪貢竂人文走讀二日遊、秘境和平島＋海科館海洋生態等。此外，只要現場參與北區觀光圈心理測驗遊戲的民眾，當場就可以獲得扭蛋一次，獎項包括觀光圈住宿券、伴手禮、百元抵用券等。
時序又來到了年底，對上班族來說，出清年假最好的安排就是出遊，北區觀光圈除了是大台北都會人口的周末休閒最佳路線之外，更適合中南部遊客安排二至四天的旅程，人文與自然景觀都是上乘之選的北區觀光圈，旅遊預算豐儉由人，選擇運用套票來規劃遊程，搶快出手還能獲得好禮，千萬別錯過好時機。
其他人也在看
國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了
國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前
史上最大規模ITF旅展！高鐵也參戰 買車票「住宿、租車最低0元起」
旅遊界年度盛事「2025台北國際旅展」(ITF)，即將於本周五熱鬧登場！台灣高鐵推出「搭高鐵．送住宿、送租車」等優惠，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車！此外現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10,000元再送高鐵假期1,000元抵用券，還可參加抽獎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬玩台北！旅宿、景點超狂優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺北市政府觀光傳播局為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高CP值的臺北之...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
達人帶路訪祕境 煙波蘇澳四季雙泉館祭冷泉散步之旅
迎接秋冬泡湯旺季，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。中時財經即時 ・ 19 小時前
《產業》天成飯店集團新據點 「天成逸旅-蝴蝶谷」試營運
【時報記者林資傑台北報導】天成飯店集團看好花蓮觀光潛力與永續旅遊商機，首度攜手農業部林保署、接手原「蝴蝶谷溫泉渡假村」，以精品體驗品牌「天成逸旅」新據點「天成逸旅-蝴蝶谷」對外試營運，結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，打造出獨一無二的森林溫泉度假新地標。 「天成逸旅-蝴蝶谷」坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，為天成飯店集團首度攜手農業部林業及自然保育署，攜手打造融合溫泉住宿、獨棟Villa、露天湯池與森林步道於一體的生態度假園區，以自然為設計靈感，展現低碳永續的旅宿理念。 富源國家森林遊樂區一年四季皆擁獨特風貌，藏身其中的「天成逸旅-蝴蝶谷」擁有多款融合自然與設計巧思的客房，細膩呈現山居的靜謐與舒適，溫泉泡湯池可享黃金湯洗禮，並設有湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房等多項休閒設施。 此外，入住「天成逸旅-蝴蝶谷」的旅客可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，園區內更有蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽等充滿意境的自然空間，讓旅人沉浸於大自然的律動中，展開一場與自然共鳴的療癒假期，感受蝶谷森湯的自在與寧靜。 天成飯店集團行銷長趙芝綺表示，「天成逸旅-蝴蝶谷」為集時報資訊 ・ 1 天前
不飛日本也能賞楓！台灣最美秋冬紅葉旅行提案，4大秘境住進山林裡
台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力賞楓時間：11月下旬起福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致。追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關星野集團在台...styletc ・ 21 小時前
普發一萬! 最大旅展登場 各業者祭出優惠搶商機
生活中心／孟嘉美、宮仲毅 台北報導週三就要開放登記普發一萬，您想好要花在哪了嗎？全台最大旅展，台北國際旅展，這麼剛好，週五登場，旅行社業者、航空公司摩拳擦掌，想搶商機！紛紛祭出機票優惠、萬元有找行程，買氣超夯！民視 ・ 1 天前
南投溪頭妖怪村包棟民宿推薦，螢火蟲季住宿
南投溪頭妖怪村包棟民宿推薦，螢火蟲季住宿Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找
台北士林萬麗酒店此次實體旅展現場位於南港展覽館4樓M215攤位，以「住房與餐飲雙重驚喜」為主軸推出年度最強優惠。住房推出「尊貴山景客房平假日雙人住宿券」優惠價5,599元（原價28,586元），等同2折入住，不分平假日可使用，含翌日自助百匯早餐。餐飲部分則推出「萬麗軒招牌...styletc ・ 1 天前
秒飛日本楓紅鳥居浪漫大景！銀杏林波波草同賞10大美拍範本
楓紅,楓葉,銀杏,波波草,南投縣,南投景點,南投楓葉,杉林溪 秒飛日本賞楓景點在這裡！「杉林溪森林生態渡假園區」種有超過3000棵楓葉，10月下旬至11月不僅能賞楓紅同框日式鳥居美景，同期還可賞金黃銀杏林及可愛波波草，快將10大美拍範本筆記起來，找個好天氣上山賞景！景點+ ・ 1 天前
ITF台北國際旅展 遠雄悅來飯店祭29折優惠
[NOWnews今日新聞]2025ITF台北國際旅展11月7日至10日登場，遠雄悅來大飯店參與年度盛會，推出雙人房一泊一食29折、一泊二食33折、二泊四食33折旅展限定優惠，再加碼於2026年2月8日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
〈 中華旅遊 〉日月潭搭纜車 春遊九族櫻花祭
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出日月潭九族櫻花二…中華日報 ・ 1 天前
政院將砸百億帶動國旅 4年計畫估創造1226億觀光產值
行政院今(11/6)日核定交通部提出的「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」，預定2026至2029年投入100億餘元，透過宣傳在地故事跨域整合、加強景點的串聯性、創造高文化價值，針對不同國家旅客需求與習慣，擬定宣傳策略，預期帶動的國旅效益可以增加10%的旅遊人次，創造觀光產值可達1226億元。太報 ・ 11 小時前
媽祖登阿里山 6遊程與神同行
為振興地方產業，阿里山國家風景區管理處與嘉義縣新港奉天宮攜手合作，將請台澎金馬「海神媽祖」坐林鐵「栩悅號」上山暢遊大阿里山區，6大主題遊程標榜一路與神同行，盡享山區風光景緻外，也有鑽轎腳、媽祖千人平安宴等宗教體驗，全新創舉預期將掀起一股隨香觀光熱，讓地方產業相當期待。中時新聞網 ・ 1 天前
冬天怎麼玩？沖繩海麗客蘭尼恆溫泳池ｘ夢幻池畔小屋大獲好評！
繼去年大受好評，沖繩海麗客蘭尼將於2025/12/1至2026/3/15期間限定推出「永恆冬日泳池專案」。七逗旅遊網 ・ 1 天前
南投 松嶺之星 擬推電動輔助自行車
南投縣政府斥資5.5億元在松柏嶺興建「松嶺之星」，採OT委外營運，預計明年中試營運，議員林憶如5日在縣政總質詢建議「松嶺之星」引進電動輔助自行車，方便遊覽周邊景點，增加停留時間，促進消費。縣府觀光處答詢，設置電動輔助自行車部分將納入招商文件，輔導業者提供電輔車，促進觀光發展。中時新聞網 ・ 23 小時前
國際旅展7日登場 規模再擴大
全台規模最大觀光旅遊展銷平台ITF台北國際旅展，將於7日登場，今年集結日、韓、美、泰、馬等123個國家及城市參與，全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1,600格，較去年大幅成長，其中日本館租下207格，規模創新高，亦為最大展館；美國館也是自2017年後，再度以國家館名義參展。工商時報 ・ 1 天前
普發1萬》今登記開跑 飯店「現金放大」優惠一次看
普發一萬元現金今（5日）起開放登記，不少旅宿業者相繼推出優惠，祭出「現金放大術」誘客，其中台北凱達推出豪華套房買一送一、台北士林萬麗酒店入住尊貴客房再送豪華市景房住宿券，《中時新聞網》整理各家飯店推出的優惠活動，讓讀者搶便宜。中時新聞網 ・ 1 天前
就醫、奔喪不用再搶票！11／11起華信留機位 保澎湖居民急需
近期澎湖航線搭機需求攀升，澎湖地方多次向交通部反映盼保留機位給當地民眾，協助緊急返台、就醫等需求，華信航空表示，將自11月11日起啟動澎湖機位保留。中時新聞網 ・ 13 小時前