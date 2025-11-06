北區觀光圈六款套票新登場 二人同行大利多

【記者卓羽榛臺北報導】串聯皇冠海岸、大東北角和馬祖三大觀光圈山海溫泉、美食人文、永續旅遊體驗，探索北台灣全新魅力的北區觀光圈六款套票新登場。為鼓勵消費者運用綠色運具自遊北區觀光圈，特別推出特惠方案，只要一次購買二組任一款套票且總金額超過3000元，即送知名旅行登機箱一只，限量20組，送完為止。此外,即將於11月7日登場的ITF台北國際旅展，也將推出趣味遊戲與民眾互動，人人有機會抽大獎！



北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)表示，由交通部觀光署指導的北區觀光圈，今年下半年精心策劃的六款全新主題套票，此次以「永續旅遊×在地深度體驗」為核心，集結皇冠海岸、淡水八里、九份福隆、宜蘭和馬祖等北台灣熱門景區，推出限量特惠方案，只要一次購買二組套票且總金額超過3000元，除了享有套票本身的優惠價之外，再加碼贈送「百夫長14吋登機箱」乙只，邀請旅人輕鬆開啟一趟山海共遊的秋冬假期。



台北國際旅展即將於11月7-10日開展，北區觀光圈展區（位於國家景區館，攤位號碼N1625）也推出現場限定的活動方案，只要在現場預定三大永續觀光遊程，即可享二人同行第二人半價的優惠，三大永續觀光遊程包括：抹茶山健行＋馬崗漁村二日遊、鐵道綠跡＋雙溪貢竂人文走讀二日遊、秘境和平島＋海科館海洋生態等。此外，只要現場參與北區觀光圈心理測驗遊戲的民眾，當場就可以獲得扭蛋一次，獎項包括觀光圈住宿券、伴手禮、百元抵用券等。



時序又來到了年底，對上班族來說，出清年假最好的安排就是出遊，北區觀光圈除了是大台北都會人口的周末休閒最佳路線之外，更適合中南部遊客安排二至四天的旅程，人文與自然景觀都是上乘之選的北區觀光圈，旅遊預算豐儉由人，選擇運用套票來規劃遊程，搶快出手還能獲得好禮，千萬別錯過好時機。

