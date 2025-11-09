圖說: 北區觀光圈推低碳永續觀光受肯定，二人同行就享優惠

【記者羅伯特／綜合報導】

旅展如火如荼的進入第二天,周六人潮塞滿展覽會場,台灣館展區也不皇多讓。串聯皇冠海岸、大東北角和馬祖三大觀光圈山海溫泉、美食人文、永續旅遊體驗，探索北台灣全新魅力的北區觀光圈展區，主推全新上架的六款套票和三大永續觀光遊程，都有驚人的特惠方案，包括買套票送旅行登機箱和永續觀光遊程第二人半價等優惠，另外，於現場中填寫問卷可獲贈可愛的小禮物。

北觀處積極推動綠色低碳永續觀光旅遊，特別推出旅展限定第二人半價的優惠項目，包括抹茶山健行＋馬崗漁村二日遊、鐵道綠跡＋雙溪貢竂人文走讀二日遊、秘境和平島＋海科館海洋生態等。對於永續觀光主題遊程，消費旅者詢問的不少，對北觀處和業者共同綠色低碳的永續觀光的努力是肯定和支持的。

由交通部觀光署指導的北區觀光圈今年下半年精心策劃的六款全新主題套票，強調以「永續旅遊×在地深度體驗」為核心，套票內容集結皇冠海岸、淡水八里、九份福隆、宜蘭和馬祖等北台灣熱門景區，套票的售價大約是巿場價的8折左右,可以說是買到賺到，再加上現場推出限量特惠方案，只要一次購買二組套票且總金額超過3000元，再加碼贈送「百夫長14吋登機箱」乙只，第一天開賣，就有消費者一次購買20組的支持度。

北區觀光圈展區（位於國家景區館，攤位號碼N1625），消費者可把握旅展明、後二天的機會到旅展搶優惠。

更多資訊及內容請參考：

◼

北觀處官網

https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1

◼

北觀粉絲團-幸福北海岸

https://www.facebook.com/northguan/

◼

北區觀光圈套票旅遊專區

https://suntravel.tw/northerntaiwan/