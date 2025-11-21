北區觀光圈產業交流媒合會登場 百家旅行社合推山海島跨區觀光

北區觀光圈產業交流媒合會大合照，本次媒合會集結逾百家從事入境與國旅的旅行社，及三大觀光圈近四十家特色產業店家齊聚交流，拓展國旅跨區合作商機。

由交通部觀光署指導、北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦的「北區觀光圈產業交流媒合會」，日昨於台北喜來登酒店盛大舉行。本次活動集結逾百家從事入境與國旅的旅行社，以及北區觀光圈內馬祖、大東北角及皇冠海岸等三大觀光圈近四十家特色產業店家，透過面對面商談與交流，成功為北區觀光圈創造跨區、跨產業的合作契機，成效備受期待。

北區觀光圈以「山、海、島」多元地貌為亮點。本次媒合會展示區域內精選遊程共廿八條，包含低碳綠色永續觀光、節慶活動、國門之旅及其他類別等特色主題旅遊，提供給參與商談會的旅行社業者參考，讓業者更能快速掌握北區觀光圈的旅遊範圍和特色，透過這場實體商談方式促成旅行社與店家直接對接，協助業者開發更多可銜接入境和國旅市場的旅遊商品，強化北區觀光圈的市場競爭力。

北觀處長陳煜川表示，北區觀光圈具有豐富自然、人文與離島文化，是推動永續旅遊的最佳示範場域。此次大規模媒合，不只是單純的商業交流，更是一場「觀光圈量能整合的加速器」，可協助旅行社更有效掌握區域旅遊資源，讓遊程設計更加多元、深度與永續。

陳處長進一步指出，觀光署近年積極推動「低碳旅遊」與「綠色旅行」成為新常態。透過本次媒合會，希望旅行社與地方業者能攜手合作，推出更多符合綠色旅遊與在地文化體驗的永續行程，讓旅客在欣賞北區之美的同時，也能以更友善環境的方式旅行。他強調北區觀光圈將持續以永續為核心，打造「綠色旅遊、幸福北區」的品牌形象。

北區觀光圈除了山海島的特色之外，還有許多獨特季節限定的旅遊主題和豐富的節慶活動，例如皇冠海岸的蹦火仔古老漁法、老梅綠石槽、中角灣國際衝浪基地、野柳石光夜訪女王；東北角福隆沙雕季、烏石賞鯨、壯圍生活節；馬祖的藍眼淚奇景和國際藝術島節，都是非常具有在地特色魅力的元素，業者可以做年度季節性的規劃，讓更多國外旅客可以提早預約行程。

本次媒合會成功整合旅行社需求與地方產業能量，也讓北區觀光圈的山海島魅力更為凸顯。未來北區觀光圈伙伴將持續推動更多跨區合作、國際推廣與特色遊程開發，為北台灣觀光注入更強勁的成長動能。