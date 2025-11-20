北區觀光圈產業交流媒合 百家旅行社推動山海島觀光
【記者卓羽榛臺北報導】由交通部觀光署指導、北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦的「北區觀光圈產業交流媒合會」，20日於台北喜來登酒店盛大舉行。本次活動集結超過 100 家從事入境與國旅的旅行社，以及北區觀光圈內馬祖、大東北角及皇冠海岸等三大觀光圈近40家特色產業店家，透過面對面商談與交流，成功為北區觀光圈創造跨區、跨產業的合作契機，成效備受期待。
北區觀光圈以「山、海、島」多元地貌為亮點。本次媒合會展示區域內精選遊程共28條，包含低碳綠色永續觀光、節慶活動、國門之旅及其他類別等特色主題旅遊，提供給參與商談會的旅行社業者參考，讓業者更能快速掌握北區觀光圈的旅遊範圍和特色，透過這場實體商談方式促成旅行社與店家直接對接，協助業者開發更多可銜接入境和國旅市場的旅遊商品，強化北區觀光圈的市場競爭力。
北觀處陳煜川處長表示，北區觀光圈具有豐富自然、人文與離島文化，是推動永續旅遊的最佳示範場域。此次大規模媒合，不只是單純的商業交流，更是一場「觀光圈量能整合的加速器」，可協助旅行社更有效掌握區域旅遊資源，讓遊程設計更加多元、深度與永續。
陳煜川處長進一步指出，觀光署近年積極推動「低碳旅遊」與「綠色旅行」成為新常態。透過本次媒合會，希望旅行社與地方業者能攜手推出更多符合綠色旅遊與在地文化體驗的永續行程，讓旅客在欣賞北區之美的同時，也能以更友善環境的方式旅行。他強調：「北區觀光圈將持續以永續為核心，打造『綠色旅遊、幸福北區』的品牌形象。」
北區觀光圈除了山海島的特色之外，還有許多獨特的季節限定的旅遊主題和豐富的節慶活動，像是皇冠海岸的蹦火仔古老漁法、老梅綠石槽、中角灣國際衝浪基地、野柳石光夜訪女王；東北角福隆沙雕季、烏石賞鯨、壯圍生活節；馬祖的藍眼淚奇景和國際藝術島節，都是非常具有在地特色魅力的元素，業者可以做年度季節性的規劃，讓更多海外旅客可以提早預約行程。
本次媒合會成功整合旅行社需求與地方產業能量，也讓北區觀光圈的山海島魅力更為凸顯。未來北區觀光圈伙伴將持續推動更多跨區合作、國際推廣與特色遊程開發，為北台灣觀光注入更強勁的成長動能。
其他人也在看
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 10 小時前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 20 小時前
7人占2桌只點1餐點 鹿港小吃店無奈將設低消
民眾出門觀光旅遊，品嘗在地美食是重要的體驗，但彰化鹿港有遊客到一家小吃店，七個人用餐，坐了2桌，卻只點1份蚵仔煎，老闆感嘆，假日生意好，要拚翻桌率多賺點錢，沒想到卻遇到這樣的客人，只好公告從12月開始...華視 ・ 16 小時前
這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…
國際中心／周希雯報導中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相高市早苗針對「台灣有事」發出的言論，直接觸動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。民視 ・ 1 天前
陸客不去日本「台人撿便宜」 住1晚省300元至1000元
日本飯店房價大降2至3成！中國大陸近期呼籲民眾不要前往日本旅遊，意外讓台灣旅客受惠。有民眾發現，住大阪4晚比一週前省下約1000元台幣，北海道飯店一晚原本超過3000元台幣，現在只要2000元初。旅遊達人分析，正值雪祭開始前，加上陸客減少，日本住宿業者開始出現賣壓，房價降低約2至3成，建議台灣旅客多比較，就能用更優惠價格享受日本之旅！TVBS新聞網 ・ 1 天前
交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】
交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」EBC東森新聞 ・ 17 小時前
年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元
蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊...聯合新聞網 ・ 15 小時前
飛富國島「班機滑行後折返」旅客乾等4小時取消 慘變「桃機一日遊」
越捷航空從台北飛往富國島的VJ845班機19日發生臨時取消事件，一名旅客還原整段過程，從上機到確定取消，前後耗時超過4小時，讓不少人行程受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
全球航空服務大評比！華航、長榮航排名曝光
[NOWnews今日新聞]專門協助旅客處理航班問題與賠償申請的航班補償服務公司「AirHelp」，依據3大項目：準點率、乘客評價與理賠處理表現，整理出2025年航空公司排名，其中卡達航空（QatarA...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《爸氣上路・北海追風》 跟著KID與木木騎遊北海岸 感受山海慢遊一日魅力
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）積極推廣北海岸互傳媒 ・ 1 天前
〈中華旅行社〉春節『幸福環島四日遊』暢遊花東山海景
記者林怡孜／台南報導 迎接春節連假，中華旅行社於一一五年二月十七至二十日(初一至初四…中華日報 ・ 1 天前
陸客不來 日觀光業900萬人剉咧等
日本首相高市早苗日前在國會發表的「台灣有事」言論，使得中日關係逐漸緊張。日本媒體IT media Business報導，若雙方持續對立，兩國關係很有可能進一步惡化，勢必影響汽車、高科技及觀光產業，估計受到波及的觀光業內人士就多達900萬人。中時新聞網 ・ 1 天前
北海道大雪！ 台人旅遊自駕路滑 腳陷雪堆
台灣遊客在北海道遭遇冬季旅遊「雪」難！有人自駕40公里遇路面結冰、能見度低決定折返，還目睹多起車禍事故；也有人行李箱拖不動、雙腳陷入雪堆，入住飯店超艱辛。專家提醒，在雪地行走要沿足跡並準備冰爪、雪杖，開車則須注意黑冰路滑及雪堆造成的視線死角，建議購買保險以免發生事故，在冰天雪地中更要放慢腳步，確保安全第一！TVBS新聞網 ・ 6 小時前
台灣也能滑雪、玩雪！6大雪樂園/滑雪體驗/滑雪學校一篇掌握 今年冬天不出國也能追雪趣｜問Yahoo就對了
每年12月到3月正值滑雪季，現在不只出國才能感受雪白世界的魅力，待在台灣也能盡情享受追雪樂趣。從室內雪樂園、滑雪體驗到專業滑雪學校，一應俱全！到底「待台灣也能玩雪」的秘密景點在哪？看下去你就知道！同場加映日韓熱門雪場與行程，就連便宜機票、行李清單都列好了，動動手指就能一秒下訂。Yahoo玩樂搜查團 ・ 18 小時前
航空三雄 2026迎大好年…市況可望點鐵成金
美中問題導致大陸飛美航班減，亞洲轉機需求爆發，加上航空油價看跌到明年，國內航空三雄華航、長榮航、星宇航等積極擴大增班北美...聯合新聞網 ・ 1 天前
泰國觀光走向高質化 南韓遊客週增16%躍升第5大客源
泰國旅遊業今年面臨遊客人數下滑但收入維持高檔的特殊現象。根據旅遊和體育部數據，1月至11月16日共接待2,827萬外國遊客，年減7.18%，卻仍創造1.308兆泰銖收入，馬來西亞穩坐第一大客源國。VISION THAI看見泰國 ・ 1 天前
茨城秋季魅力全面綻放 新蕎麥、銀杏祭與龍神峽紅葉打造最美旅遊盛景
【互傳媒／記者 蘇彩娥／綜合 報導】茨城縣以豐富的秋季風情與深厚的人文底蘊，每到11月總能以獨特景緻吸引旅人前互傳媒 ・ 1 天前
亮點台中再添光彩 多處景點入選臺灣觀光100亮點
交通部觀光署公布第2屆「觀光亮點獎」入選名單，台中市多處景點榮獲肯定，入列2026～2027年「台灣觀光100亮點」，入選景點包括國立自然科學博物館、武陵農場、福壽山農場、雪霸國家公園臺灣櫻花鉤吻鮭生中廣新聞網 ・ 1 天前