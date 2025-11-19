▲北區觀光圈策略座談會登場，產官學攜手共推北台灣觀光國際力。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／新北市 報導】交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、馬祖國家風景區管理處18日共同舉辦「北區觀光圈策略座談會」，集結北台灣各縣市政府代表、觀光產業公協會、旅行業者與觀光圈夥伴，針對北區觀光圈的國際行銷趨勢與未來推動方向進行深度對話，展現跨域合作推動區域觀光發展的高度共識。

本次座談會由新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長、台北市政府觀光傳播局、桃園市政府觀光旅遊局、基隆市政府文化觀光局、宜蘭縣政府工商旅遊處等代表共同參與，並由北觀處陳煜川處長、馬祖處洪志光處長、東北角處游麗玉處長與大東北角觀光圈、皇冠海岸觀光圈、馬祖觀光圈等產業夥伴共同出席。現場討論熱烈，問答交流踴躍，充分展現產官學整合力量，共同推動北台灣觀光向國際邁進的決心。

座談會首先由景文科技大學黃榮鵬校長擔任引言人，以宏觀視角剖析北台灣觀光在國際旅遊佈局中的關鍵角色。他指出，北台灣作為國際旅客入境的重要門戶，不僅承擔台灣第一印象，更是串聯城市魅力與推動跨域旅遊的核心樞紐。觀光圈的建立，不僅是行政區域的串聯，更以「旅遊路線整合」、「資源共享」與「跨域協作」為主軸，藉由整體推動，可延長旅客停留、打造區域品牌並提升國際市場曝光度，使北台灣在全球旅遊市場中具備更強競爭力。

此次座談會聚焦兩大主題，邀請專家深入剖析產業趨勢與可行策略。地中海郵輪（MSC）台灣區銷售助理總監孫世宗以國際郵輪市場為主題，分享旅客行為、產業趨勢與郵輪對在地商圈的帶動效益。他指出，基隆作為台灣郵輪產業的重要母港，可透過北區觀光圈整合行銷引導郵輪旅客探索周邊景區，強化北台灣在國際市場的吸引力，並提升旅遊體驗深度與消費動能。

豐趣科技營運處處長趙致緯則以數據應用與AI分析為主題，示範如何運用科技強化市場佈局。他以好玩卡案例解構跨區數據的整合價值，指出透過旅客特性分析與數據可視化，不僅能提升行銷精準度，更能建立可複製的國際行銷模式，成為推動觀光圈的重要支撐工具。

透過專題分享與意見交流，本次北區觀光圈策略座談會為未來中長期合作奠定堅實基礎。三大國家風景區管理處表示，未來將持續以跨域協作為核心，整合北台灣山海景觀、文化體驗、美食特色、交通網絡與海上旅遊優勢，攜手打造具國際競爭力的北區觀光圈品牌，讓更多國際旅客感受北台灣獨有的多元魅力。