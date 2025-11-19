北區觀光圈策略座談會登場 產官學攜手共推北台灣觀光國際力
【互傳媒／記者 蘇彩娥／新北市 報導】交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、馬祖國家風景區管理處18日共同舉辦「北區觀光圈策略座談會」，集結北台灣各縣市政府代表、觀光產業公協會、旅行業者與觀光圈夥伴，針對北區觀光圈的國際行銷趨勢與未來推動方向進行深度對話，展現跨域合作推動區域觀光發展的高度共識。
▲北區觀光圈策略座談會登場，產官學攜手共推北台灣觀光國際力。
本次座談會由新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長、台北市政府觀光傳播局、桃園市政府觀光旅遊局、基隆市政府文化觀光局、宜蘭縣政府工商旅遊處等代表共同參與，並由北觀處陳煜川處長、馬祖處洪志光處長、東北角處游麗玉處長與大東北角觀光圈、皇冠海岸觀光圈、馬祖觀光圈等產業夥伴共同出席。現場討論熱烈，問答交流踴躍，充分展現產官學整合力量，共同推動北台灣觀光向國際邁進的決心。
▲北區觀光圈策略座談會登場，產官學攜手共推北台灣觀光國際力。
座談會首先由景文科技大學黃榮鵬校長擔任引言人，以宏觀視角剖析北台灣觀光在國際旅遊佈局中的關鍵角色。他指出，北台灣作為國際旅客入境的重要門戶，不僅承擔台灣第一印象，更是串聯城市魅力與推動跨域旅遊的核心樞紐。觀光圈的建立，不僅是行政區域的串聯，更以「旅遊路線整合」、「資源共享」與「跨域協作」為主軸，藉由整體推動，可延長旅客停留、打造區域品牌並提升國際市場曝光度，使北台灣在全球旅遊市場中具備更強競爭力。
▲北區觀光圈策略座談會登場，產官學攜手共推北台灣觀光國際力。
此次座談會聚焦兩大主題，邀請專家深入剖析產業趨勢與可行策略。地中海郵輪（MSC）台灣區銷售助理總監孫世宗以國際郵輪市場為主題，分享旅客行為、產業趨勢與郵輪對在地商圈的帶動效益。他指出，基隆作為台灣郵輪產業的重要母港，可透過北區觀光圈整合行銷引導郵輪旅客探索周邊景區，強化北台灣在國際市場的吸引力，並提升旅遊體驗深度與消費動能。
豐趣科技營運處處長趙致緯則以數據應用與AI分析為主題，示範如何運用科技強化市場佈局。他以好玩卡案例解構跨區數據的整合價值，指出透過旅客特性分析與數據可視化，不僅能提升行銷精準度，更能建立可複製的國際行銷模式，成為推動觀光圈的重要支撐工具。
透過專題分享與意見交流，本次北區觀光圈策略座談會為未來中長期合作奠定堅實基礎。三大國家風景區管理處表示，未來將持續以跨域協作為核心，整合北台灣山海景觀、文化體驗、美食特色、交通網絡與海上旅遊優勢，攜手打造具國際競爭力的北區觀光圈品牌，讓更多國際旅客感受北台灣獨有的多元魅力。
其他人也在看
傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧
中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的EBC東森新聞 ・ 1 天前
這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…
國際中心／周希雯報導中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相高市早苗針對「台灣有事」發出的言論，直接觸動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。民視 ・ 5 小時前
「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理
石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。TVBS新聞網 ・ 3 天前
抵制行動開始！ 大陸多家旅行社已停賣赴日產品
日本首相高市早苗的「台灣有事論」，持續發酵，就在大陸外交部與大陸文旅部，一方面提升對日本的旅遊警示，一方面警告大陸民眾，不要去日本旅遊之後，日本共同社報導，大陸方面已經有多家大型旅行社，從今（17）日中廣新聞網 ・ 1 天前
(影) 難得中日看法一致! 中宣布旅遊禁令 日大力支持 「斯坦」兄弟也專刁陸客
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前出席國會質詢時，強調「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」，暗示日本可能動用「集體自衛權」介入台海衝突，相關言論引發中國官方強烈不滿。為了對日本旅遊業進行報復，北京當局近期發布公開建議，呼籲中國民眾暫時停止赴日旅遊。沒想到，該項建議不只遭到中國民眾無視，還得到日本網友的廣泛支持，希望中國全面禁止不遵守國際禮儀的國民出國旅遊。 推主「墓碑科技」透過 X 發布推文指出，為了反制高市早苗的涉台言論，中國外交部近期提出公開建議，以「可能涉及人身安全重大風險」為由，要求國內民眾停止前往日本旅遊，並向國內航空公司施壓，要求免費取消飛往東京、大阪等地的航班，試圖打擊日本的觀光旅遊產業。隨後，中國東方航空也呼應政府要求，免費開放民眾取消或更改 15 日至月底的赴日機票。 因有中國遊客不守規矩搞破壞，日本神奈川縣鐮倉市的知名溫泉場所「稻村崎溫泉」特別用中文告知中國遊客要遵守泡湯禮儀。 圖 : 翻攝自大河報 然而，在相關消息公布後，許多日本民眾卻感到十分開心，認為中國政府限制民眾赴日旅遊的政策，可能大幅改善日本民眾的生活水準。「墓碑科技」表示，雖然相關政策可能新頭殼 ・ 1 天前
高市早苗惹怒中國！逾49萬張赴日機票遭取消 估損失42億
日本首相高市早苗挺台言論激怒中國，雙方外交衝突升溫，中國日前祭出抵制赴日旅遊的提醒，不少航空公司宣布提供取消機票的服務。外媒報導指出，自上週六（15日）以來，中國航空公司記錄顯示有49.1萬張飛往日本的機票被取消，占總數約32%。鏡報 ・ 1 天前
南投三千青楓換新裝「轉紅七成」 園區銀杏波波草爭豔
南投杉林溪已迎來美不勝收的賞楓季節，成為國內賞楓勝地之一！目前園區內約有三千多顆青楓已變色七至八成，配合金黃色的銀杏葉以及可愛的波波草，共同編織出一幅繽紛的秋冬畫卷。遊客們紛紛表示，在此欣賞台灣本土楓紅景觀，不僅能感受芬多精的滋養，更能享受大自然帶來的療癒效果，無需遠赴國外也能飽覽絕美秋景。TVBS新聞網 ・ 1 天前
交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】
交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 小時前
普發1萬》圓山飯店祭「放大術」 市景房買2送2驚喜優惠
圓山大飯店加碼推出「萬元放大術」住房專案，讓旅客即日起用萬元就能加倍有感。台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9900元，可一次享受地標級夜景、星級宵夜與文化導覽之旅。中時新聞網 ・ 19 小時前
【機場不踩雷飛日新航線】全台6機場拍照要注意！新航線連發台灣直飛日本選擇大增 2025日本航班＋機場規範一次看
機場,管制,違法,拍照,日本航班,新航線,聯合航空,JTA,沖繩,罰款,出國 台灣旅客飛日本更方便了！近來多家航空公司宣布開通台灣往返日本的新航線，不論是九州、沖繩或東京，都將新增直飛選項。不過，旅客在機場拍照時也得更加留意，因為新法上路後，部分機場區域若未經許可攝影，恐面臨高額罰金甚至刑責。景點+ ・ 1 天前
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先EBC東森新聞 ・ 17 小時前
野柳里步道 山海美景盡收
新北市萬里區「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同框」秋日遊程中的亮點之一，全長約1公里的步道沿途林蔭翠綠，2處觀景平台可眺望野柳漁港與海岬壯麗景致，無論是攜家帶眷或獨自漫步，都能在輕鬆的節奏中，感受北海岸的自然魅力與靜謐氛圍。中時新聞網 ・ 1 天前
晶泉丰旅迎春住房開放！早鳥優惠、加贈燕窩禮盒，海陸鍋物再加碼
晶泉丰旅的春節住房方案自開放預訂以來便話題十足，礁溪與北投兩館同步推出「一泊一食」與「一泊二食」雙版本，雙人同行每房每晚最低11,800元起，不論想泡湯放鬆、想圍爐團聚，都能找到最合適的住宿形式。更吸引人的是，凡於12月12日前預訂一泊一食方案，即可獲贈市價逾千元...styletc ・ 1 天前
走訪新北芒花景點 賞季節限定銀白花海
記者李佩玲／專題報導 每年秋末冬初是芒花盛開的季節，新北市多處山巒都披上銀白芒花，如擁有360度無敵視野的「報時山登山步道」、既能賞景又兼具人文知性的「草嶺古青年日報 ・ 14 小時前
〈中華旅遊〉春節暢遊 山上人家觀雲賞櫻
記者林怡孜∕台南報導 春節假期即將到來，正是安排親山賞花、感受森林芬多…中華日報 ・ 17 小時前
馬管處推廣徒步旅遊 鼓勵旅客深入探索馬祖 (圖)
馬祖國家風景區管理處18日表示，推行淨行計畫開發了遍及全縣4鄉5島的徒步旅遊路線，盼旅客到馬祖，以徒步深入探索島嶼自然生態、戰地歷史與人文風情。圖為民眾在東莒島徒步旅遊。中央社 ・ 19 小時前
嘉縣4大景點獲觀光亮點獎 12/6-7部落旅遊節推限時加碼抽大獎
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】交通部觀光署日前公布第二屆「觀光亮點獎」，嘉義縣表現亮眼，共有4處景點獲獎。在「台灣好報 ・ 1 天前
普發金爽爽花 台中旅遊祭出年度最強促銷
[NOWnews今日新聞]響應政府普發現金政策，台中市政府觀光旅遊局攜手市內旅宿與遊樂業者推出一系列超值優惠！台中港酒店推出「全民普發星級入住」專案，以1萬元即可入住總統套房含早餐；台中長榮桂冠酒店則...今日新聞NOWNEWS ・ 28 分鐘前