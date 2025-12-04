北區觀光圈跨區域遊程正式上架 串聯新北、台北、宜蘭、桃園、基隆、馬祖六大地區 推出北台灣全新漫遊路線

記者/鄭欣宜報導

交通部觀光署推動北區觀光圈邁入跨域整合新階段，「北區觀光圈跨區域遊程網頁」正式上線啟售！由東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、馬祖國家風景區管理處攜手合作，共同推出「北區觀光圈跨區域遊程」，串聯新北、台北、宜蘭、桃園、基隆與馬祖六大地區特色旅遊資源，打造北台灣全新的整合型旅遊體驗。

正濱漁港夕陽染上天空色彩，倒映在水面的彩色屋更添浪漫。圖/北海岸及觀音山國家風景區管理處提供

遠眺海天一線，步道成為旅人最愛的北台灣經典健行路線。圖/東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供

北區觀光圈擁有山海文化、海岸景觀、漁村風情、城市生活、美食特色，本次跨域推出的遊程更將六大地區旅遊亮點完整串接，讓旅客不需繁瑣規劃，即可輕鬆安排多主題、多地區的北台灣深度旅遊行程。同時，北區觀光圈也是最適合「輕旅行、說走就走」的旅遊目的地，不論國內旅客或國際遊客，都能快速抵達，無需花費時間查詢資訊、訂餐廳或安排行程，只要背起背包便能立即出發，成為周末與短期假期最輕鬆的小旅行首選。

廣告 廣告

被綠藻覆蓋的岩石，鮮綠與深藍交織成壯麗畫布，吸引無數攝影愛好者追景。圖/北海岸及觀音山國家風景區管理處提供

夜幕下的海面閃著夢幻藍光，搭配滿天星斗，是旅人心中難忘的馬祖藍眼淚奇景。圖/攝影師黃安誼、馬祖國家風景區管理處提供

六大地區X三大管理處亮點整合如下：

【新北市】海岸步道x漁村文化x山海景觀

鼻頭角步道、龍洞灣岬步道、福隆海岸、九份、卯澳及馬岡聚落等景點，是體驗山海文化的最佳選擇。

【台北市】城市文化x河濱慢旅

結合藝文展館、博物館、河濱自行車與城市風貌，適合喜愛文化與自然並行的旅客。

【宜蘭縣】海岸x小鎮x溫泉

包含外澳、頭城、龜山島遠眺景觀、漁村文化，以及冬季最受歡迎的礁溪溫泉。

【桃園市】生態x農業x海岸濕地

由自然濕地、農場體驗與海岸景觀組成，適合親子旅客與喜愛戶外活動的遊客。

【基隆市】海港風情x彩色聚落x歷史文化

基隆以獨特的海港景緻聞名，正濱漁港的彩色屋、和平島地質公園、崁仔頂漁市與廟口夜市，展現濱海城市的多元樣貌。

【連江縣】戰地文化x島嶼風光

擁有藍眼淚、戰地歷史、閩東建築與海島文化。

馬祖經典的石頭屋聚落沿山勢而建，厚實石牆與蜿蜒階梯勾勒出靜謐海島風情。圖/攝影師林巧、馬祖國家風景區管理處提供

馬祖傳統閩東式石厝錯落於山海之間，獨特屋瓦與厚重石牆展現濃厚歷史味。圖/攝影師陳佩欣、馬祖國家風景區管理處提供

透過北區觀光圈整合六大地區與三個國家風景區管理處資源，讓旅客能深度漫遊北台灣。不論是海岸風光、山林步道、城市景點、溫泉體驗或離島特色，都能一次體驗不同風情。期待藉由跨域遊程的推動，吸引更多國旅與國際旅客，感受北台灣多層次的旅遊魅力。更多旅遊資訊請見「北區觀光圈遊程專區」：https://event.liontravel.com/zh-tw/campaign/ne-yilan-coast-nsa/index