北區送春聯 多場大師揮毫

再過三週就是農曆春節，春聯準備好了沒?雖然街頭和大賣場都已開始販售春聯，事實上，現在春聯根本不用買，從本週末開始，多場名家現場揮毫密集展開，開基玉皇宮還推出六版絹印春聯供親子同樂；市議員許至椿除邀請名家揮毫外，還配合辦理公益活動，中午並準備魯麵和民眾共享。

從農曆十二月一日起，街頭多了賣春聯攤子，最受矚目的是友愛街和永福路口這一攤，遠望一片紅色，喜氣洋洋。大賣場像大全聯也早已擺滿各種印刷春聯販售，還有紅包袋，都是與「馬」年有關的款式。

本週末二十四、二十五日開始，台南市書法老師都要寫春聯寫到手發炎。較大場的像二十五日市議員許至椿在光武活動中心舉辦的「名家揮毫贈春聯」，邀請名書法老師吳文凱領軍的書法名家現場即席揮毫，現場還配合舉辦公益活動，民眾持去年十一、十二月及今年一、二月發票三張可兌換苗栽，五張換爆米花和雞蛋糕，發票全數致贈華山基金會。

另邀志誠醫院陳志誠醫師前來免費口腔黏膜篩檢，還有專業師傅養生推拿、吳順壬老師的眼睛保養以及米蘭時尚髮廊免費義剪；中餐還有大魯麵。

開基玉皇宮每年春節前都舉辦兩場應景的贈春聯，已從上週末登場的春聯絹印，大四方春聯的底圖來自台南悠頭畫會前理事長黃鈿凱和台南海事學校林訓丞老師的畫作，明年是丙午馬年，這些畫作都和「馬」年生肖有關，還有幫小朋友準備Ｑ版絹印，吸引親子前來印製自己的春聯回家張貼。

玉皇宮今年絹印的大四言春聯有兩款，一款是府城書法名家吳文凱的隸書體「億馬當先」，另一幀是南瀛名書法家林忠佐的「馬躍財發」篆書，今年仍推出黑墨版和金漆版，尤以金漆版最受歡迎。至春節前，逢週六、日都在廟前四垂亭下舉行。

興濟宮每年都邀請校長級的書法名家前來揮毫，今年寫書聯的時間是三十一日下午。鎮北學堂成果展二月二日在開基玉皇宮登場，現場邀請鄭清和吳文凱等八位書法老師即席揮毫，為免老師寫到欲罷不能，今年仍發號碼牌，每位老師限額三十幅。