北區長潘寶淑夜訪街友 力挺寒士吃飽30送禮行動

北區長潘寶淑力挺寒士三O送禮行動，二日晚前往東豐地下道，夜訪街友並送禮品。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文／台南報導

農曆新年將至，歲末寒意未退，立春將臨，人安基金會二月二起，於永康區各街頭及公園展開「寒士吃飽三O」送禮行動，預計發送五十份年禮與應急紅包，陪伴寒士與弱勢族群溫暖迎春意，據 了解，目前有近五成寒士 仍待捐助，呼籲各界共襄盛舉。

區長潘寶淑於二日晚走進東豐地下道周邊夜色當中，與人安基金會義工並肩夜訪送禮，將愛心年禮與應急紅包雙手遞向寒士。黑夜中的一聲問候、一份關懷，如同立春前的微光，在最寒冷的冬末時，點亮新年的希望。

首次於夜間參與寒士吃飽三O送禮行動，區長潘寶淑坦言內心感觸良多，在發送年禮的過程中，看到寒士露出的笑容與一句簡單的「謝謝」，令人難以忘懷，也深刻感受到這份行動的意義。人安基金會表示，尾牙不只是一頓飯，更象徵一整年的辛勞被看見、被肯定；對寒士朋友而言，這份年禮代表有人願意陪他們一起過年，被尊重、被在乎。

每一位街頭寒士背後，藏著不為人知的人生轉折，或許一場變故，從此顛沛流離、流落街頭；心事糾結層層、憂思難解。立春象徵告別寒冬、迎向新生，萬物蓄勢待發，一份年禮與紅包，如寒夜微光、雪中送炭，為低谷中的人生悄然注入再度前行的力量。

人安基金會常年服務全台在地貧苦弱勢，提供防飢、防寒、防病及就業輔導等服務，讓關懷如細水長流，成為生活中的依靠。「寒士吃飽三O」現僅募得五成，二月底持續募集防飢年禮每份八百元、應急紅包六百元，認助每位一千四百，供應年禮及紅包，邀眾一起幫助身處困境的人，迎向屬於自己的春天。