北區長興寵物友善公園 溫馨啟用

北區寵物友善公園於二十九日啟用，人狗同樂。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

台南市區最具有規模的北區長興寵物友善公園，二十九日溫馨啟用，動物防疫保護處舉辦迷你園遊會，吸引許多寵物家庭相偕到場把玩和互動，更歡欣接受專家的健康諮詢。

長興寵物友善公園位於北區公園路 三二一 巷（藝術聚落旁邊的公園），舉辦「府城毛孩Chill嗨嗨園遊會」，在寵物專區前設置迷你寵物專屬的市集，讓狗爸狗媽盡情瀏覽，動保處更安排中華醫事科技大學的寵物專家師生提供現場保健服務，包含修剪指甲、毛髮，還有體態健檢，讓狗爸狗媽都讚嘆不虛此行。

重頭戲的寵物遊戲區，分成大型犬和小型犬，以鐵柵欄隔開，場地比市區現有的寵物友善公園寬敞許多，寵物們得以盡情狂奔、嬉戲，經常出現驚險場面，飼主只好進入跟著奔跑和保護，形成人犬同場競跑的趣味畫面。

動保處指出，今年全市合計有八座寵物公園，最後一座在安南區東和里公園，預計本底啟用，明年預計投入一千三百萬元，新建五座寵物友善公園，分別為新市區公滯十一、南區公兒Ｓ五七公園、東區大智里寵愛公園、南區Ｓ三四公園、東區崇賢公六一。此外，動物收容方面，學甲多功能教育園區可望於明年完成，屆時可提供流浪犬隻更好的安身場域，牠們被認養的機會也會更多。