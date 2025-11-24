北區飲食文化地方創生市集登場 展現美學與在地風味

文化部北區九縣市飲食文化創生成果亮眼，「食代生活美學市集」讓地方文化透過創新的方式持續被看見。 （記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹生活美學館主辦的北區飲食文化地方創生成果發表活動「食代生活美學－北區飲食文化地方創生市集」，日前在竹北市新瓦屋客家文化保存區辦理。活動匯聚北區飲食文化與地方創生團隊，透過市集、展演與交流活動，全面呈現「北區飲食文化地方創生計畫」的推動成果，吸引眾多民眾參與。

新竹生活美學館葉于正館長表示，本場活動不僅是計畫的成果展示，更象徵北區飲食文化推動的階段成果。未來美學館將持續推動飲食文化、教育推廣與地方創生的跨域合作，陪伴在地團隊走向永續與共好的下一步。

廣告 廣告

竹北市長鄭朝方表示，大新竹正朝向永續城市與生活示範區邁進，竹北作為新竹縣的重要城市，未來將持續推動食農教育、青年創生、文化環境再造與智慧治理，讓「永續」不只是政策口號，而是能在生活中被看見、被體驗的日常，同時也肯定國立新竹生活美學館長期投入北區文化推動，讓地方文化透過創新的方式持續被看見。

活動以「從產地到餐桌的生活美學」為核心，規劃地方特色攤位、飲食體驗攤位與互動科技展示區，展售米食、釀造、風土產品與地方文化創作品；AR/VR導覽更讓民眾以科技方式體驗飲食文化的新面貌。市集上安排兩場主題交流，包括「地方米食風味輪」、「醞釀生活好日常」，帶領民眾從米食、釀造到文化記錄，認識飲食文化在地的風味與脈絡。 下午的Mr.One木箱鼓展演也為會場營造充滿溫度的生活節慶氛圍。

新竹生活美學館巢兼代季刊第二十期也在當天同時發表，本期以「水」為主題，從流域學校、地方共學到韌性城市，用多元視角探索水與人的新關係。