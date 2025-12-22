北區首場社區歲末祝福 關渡溫暖人心共振善念

慈濟基金會北區首場社區歲末祝福，12月19至21日結合關渡人文藝術週活動，在關渡靜思堂隆重舉行。三天的時光不僅是一場蔬食與藝術的饗宴，更是一場溫柔而充滿善念的相遇。盛會以「蔬食共好、善念共振」為主軸，透過祈福法會、藝術市集與社區互動，凝聚人心、傳遞祝福，為歲末時節注入溫暖力量。

活動的核心在於「歲末祝福」靈山法會。北區首場祝福由士林、北投、淡水區志工聯合主辦，花蓮靜思精舍德佩師父、德佺師父特別蒞臨，帶領近一千四百位會眾與工作人員走入莊嚴寧靜的法會。多位地方貴賓親臨，包括北投區區長吳重信、士林區公所民政課長林白玉、人文課長趙美玲，以及十位里長共同出席，展現社區與慈濟緊密的連結。

廣告 廣告

值得一提的是，環保志工陳尚修帶著九十六歲母親林鶯嬌參與盛會，母子情深的身影令人動容；曾歷經車禍劫難的志工蔣惠芬，如今在香積組用心烹煮素食，她以過來人的心情分享：「自己苦過，更能體會苦難人的辛勞，所以更想盡力伸出援手。」

藝術週結合蔬食、藝術、健康、表演與環保理念，呈現親子同歡、世代交流的溫馨畫面。志工劉麗卿以三十五年服務經驗，投入烘焙坊，製作健康麵包與點心，為義賣攤位準備蛋塔、紅豆酥、水果塔。她分享：「做點心要注重發酵與溫度，加上真實材料與耐心，才能做出能洗滌人心的美味。」

在市集中，三十多歲的石宏文先生首次來到關渡，因聽取骨髓捐贈宣導而當場留下資料，願意為生命接力。這份年輕的善念，讓現場志工深感社會充滿希望。另一邊，「竹筒回娘家」區吸引許多家庭參與，郭庭君小姐與母親帶著孩子將銅板倒入福慧甕中，清脆聲響象徵善心的匯聚，讓人感受到「海納百川」的慈悲力量。

「善的共鳴與雙向連結。」活動中，多位社區領袖分享心中的感動。淡水育英國小校長陳東鴻表示，影片中慈濟人足跡遍布世界，無論風雨國界，始終默默付出，令人震撼。他強調：「上人所說的愛的傳遞，其實與教育核心理念非常接近。」他期盼將環保理念融入教育，讓孩子從小養成習慣，減輕未來志工的辛勞。

北投區長吳重信則指出，歲末祝福不僅是慈濟人的付出，更是一種心與心的交流。「被關懷的人，其實也在回饋愛，這是一種雙向的連結。」他期許未來能與慈濟攜手合作，扶助弱勢學子與居民，讓更多人看見希望。

湖山里里長李秋霞與振華里里長郭崇儀亦到場支持。李里長回憶母親往生時，慈濟志工溫暖助念的陪伴，至今仍感念在心；郭里長則分享五年前火災時，慈濟志工迅速集結協助災區，讓受災戶在困境中看見希望。他感慨地說：「真的很感謝慈濟，這群志工默默為社會付出，透過行動將人性的善良發揚光大。」

「福慧紅包的溫暖與期盼。」當民眾從師父手中接過紅包，臉上洋溢幸福笑容。這份紅包源自證嚴上人每年著作版稅，象徵慈悲與智慧的傳承，為新的一年送上祝福。德佩師父並分享花蓮光復鄉風災後，慈濟人第一時間投入修繕與陪伴，提醒眾人「對的事，做就對了」。

在歲末的關渡，人們回望過去一年，也為即將到來的2026年輕輕許下願望。福慧紅包不僅是祝福，更是溫暖的理解與關懷。當大眾點亮心燈，凝聚善念，祈願世界祥和、天下無災，共迎福慧增長的新一年。

撰文／左小玲、潘瑜華、蔡秀華、何慧純；攝影／魏國林、汪宇洋、潘瑜華、周勝宏