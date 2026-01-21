北半球急凍！堪察加半島60年來最大暴雪 四層樓公寓「險遭大雪吞沒」宛如AI

堪察加半島近期出現極端暴雪。路透



今天（1／21）台灣地區出現低溫警報，多處預測這兩天可能出現10度以下低溫。不過，這一股強烈寒流則是讓北半球多處急凍，今年1月初北半球強烈寒流發威，影響俄羅斯堪察加半島，持續降下暴風雪，讓城市多處積雪，甚至4層樓高的公寓差點被雪淹沒。學者指出，上一次出現如此規模、同時結合狂風與超大量降雪的情況，要追溯至1970年代初期，換言之，當地降下60年最大暴雪。

路透社報導，俄羅斯堪察加地區（Kamchatka）首都彼得巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk），近日出現60年來最大一場降雪。

當地氣象監測站數據顯示，繼12月降雪量達3.7公尺後，1月上半月部分地區的降雪量已超過2公尺。

堪察加邊疆區區長索洛多夫（Vladimir Viktorovich Solodov）下令今天前，須完成道路清理並恢復交通、盡快恢復學校授課、確保物資供應。

另外，有網友在社群上發現當地攝影作品，多棟住宅幾乎要被積雪給吞沒，居民出門不再是推門，而是要向上「挖掘」隧道；原本停在路邊的汽車，如今已變成地圖上需要標示的「隱藏寶藏」。

街頭民眾手持鏟子挖出巨大的雪坑，好不容易才看到自家車輛的車頂，街頭巷尾到處都有人在「鏟雪山」，甚至還能爬上雪堆，與紅綠燈合影，畫面宛如城市被白雪吞沒。

