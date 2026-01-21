北半球急凍！堪察加半島60年來最大暴雪 四層樓公寓「險遭大雪吞沒」宛如AI
今天（1／21）台灣地區出現低溫警報，多處預測這兩天可能出現10度以下低溫。不過，這一股強烈寒流則是讓北半球多處急凍，今年1月初北半球強烈寒流發威，影響俄羅斯堪察加半島，持續降下暴風雪，讓城市多處積雪，甚至4層樓高的公寓差點被雪淹沒。學者指出，上一次出現如此規模、同時結合狂風與超大量降雪的情況，要追溯至1970年代初期，換言之，當地降下60年最大暴雪。
路透社報導，俄羅斯堪察加地區（Kamchatka）首都彼得巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk），近日出現60年來最大一場降雪。
當地氣象監測站數據顯示，繼12月降雪量達3.7公尺後，1月上半月部分地區的降雪量已超過2公尺。
堪察加邊疆區區長索洛多夫（Vladimir Viktorovich Solodov）下令今天前，須完成道路清理並恢復交通、盡快恢復學校授課、確保物資供應。
另外，有網友在社群上發現當地攝影作品，多棟住宅幾乎要被積雪給吞沒，居民出門不再是推門，而是要向上「挖掘」隧道；原本停在路邊的汽車，如今已變成地圖上需要標示的「隱藏寶藏」。
街頭民眾手持鏟子挖出巨大的雪坑，好不容易才看到自家車輛的車頂，街頭巷尾到處都有人在「鏟雪山」，甚至還能爬上雪堆，與紅綠燈合影，畫面宛如城市被白雪吞沒。
Heavy snow is not uncommon in Kamchatka, but the unusual intensity of the storms has left the region's major city partially paralysed. Snow piles reached three metres high, and sometimes even more.
Kamchatka Peninsula, eastern Russia, Sunday morning, January 18, 2026 pic.twitter.com/CGAqSPhoi7
— World's Amazing Things (@Hana_b30) January 18, 2026
更多太報報導
北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐
朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背
悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 218
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
【明星聊愛車】紀欣妤喜收成年禮Lexus RX300休旅車 駕駛膝部空間舒適、安全輔助配備實用、自動煞車超有感
紀欣妤（艾莉兒）在綜藝節目上參與「狼人殺」單元，因反應快表現出眾受到關注，童心出道的她從5歲開始學習跳舞，曾是女團「A'N'D」一員，擅長跳舞的她，在社群發布的K-Pop舞蹈Cover影片，屢屢創下高流量，是相當有潛力的新生代。曾在選秀節目報名表上，填上「開車」是自己的專長，在18歲生日當天，收到了爸爸的禮物─Lexus RX300，這台車陪著她創造許多工作跟生活的足跡，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 52
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 227
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 328
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 29
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 13 小時前 ・ 5
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 277
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 42
李亞鵬財務危機「嫣然天使醫院將遷離現址」 王菲爆10年匿名捐款1.4億台幣
王菲跟李亞鵬2013年離婚，結束8年婚姻，兩人過去因為女兒李嫣天生唇顎裂，成功開完刀後，一起創辦醫院「嫣然天使兒童醫院」，近來卻爆出李亞鵬名下的醫院已經從2022年開始積欠房租，被法院裁定需清償欠款並遷離現址，事情爆發後，民眾自發性捐款，截至20日已有超過34萬人捐款，金額超過2300萬人民幣（約1.04億新台幣），而王菲被指冷眼旁觀，但也有消息指出，她雖然跟李亞鵬離婚，但連續10年以「匿名捐款人」身份向嫣然天使基金會捐款3268萬人民幣（約1.4億新台幣）。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 4
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 80
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 47
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 42
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 59 分鐘前 ・ 56
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 155
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 45