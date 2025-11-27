北半球氣溫不尋常 鄭明典示警：氣候似乎進入新狀態

近年全球暖化加劇，前中央氣象局長鄭明典貼出氣象圖，直呼近3年的氣候和過去很不一樣，似乎又進入一個新的狀態，2023年高溫創新高，2024年馬上又破紀錄，今年氣溫雖然比前2年低一些，但都比以前還高。鄭明典直言，「氣候變遷是一點一滴的累積作用，等到發現問題，通常問題都已經是大問題了。」

鄭明典今天上午在臉書貼出北半球全球平均氣溫，當中的每條線都是一個年度中的氣溫紀錄，曲線圖粗灰色是2023年的紀錄，橘色是2024年的紀錄，紅棕色則是2025年，「最近這3年和過去不太搭嘎，氣候似乎又進入一個新的狀態。」

廣告 廣告

鄭明典進一步說明，2023年是破紀錄高溫的一年，不過2024年馬上又破了紀錄，今年2025比前2年低一些，但都比更早以前的紀錄高。鄭明典直言，氣候變遷是一點一滴的累積作用，等到發現問題，通常問題都已經是大問題了。

此外，鄭明典也說明北極上空氣溫變化，北極上空約23公里高空的氣溫在過去約2星期左右，氣溫相對快速上升近20度，這是一次小規模的平流層暖變。

鄭明典表示，在氣候上，最常發生平流層暖變的時間是2月下旬，這次特別早發生，通常表示極渦原本就偏弱，過去的紀錄對應到的是韓國、日本偏冷的冬季，和台灣冬季氣溫的相關性並不高。

鄭明典舉例，2016年的特殊寒潮個案，當年的確起因於平流層暖變，暖變向下影響引發超強振幅的負北極振盪，又剛好主要冷空氣外流方向在亞洲；2016的低溫在百年紀錄中並非最極端，但在暖化背景下，再度發生的機率很低。

更多中時新聞網報導

世足》4冠光環褪色 義大利再陷附加賽

《大濛》開5億公約 曾敬驊烤地瓜饗粉

安眠藥成癮 將推升失智風險