北半球連3年高溫！鄭明典：氣候似乎進入一個新的狀態

圖中粗灰色是前年2023的紀錄，橘色是去年2024的紀錄，紅棕色是今年2025度紀錄。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 受到全球暖化的影響，氣溫越來越高，對此，前中央氣象局長鄭明典指出，2023年是破紀錄高溫的一年，2024年馬上又破了紀錄，2025年比前兩年低一些，但都比更早以前的紀錄高，氣候似乎進入一個新的狀態。

鄭明典PO出近3年溫度記錄圖表，圖中粗灰色是前年2023的紀錄，橘色是去年2024的紀錄，紅棕色是今年2025度紀錄，他解釋，「最近這3年和過去不太搭嘎，氣候似乎又進入一個新的狀態。」

整體來說，2023年是破紀錄高溫的一年，2024年馬上又破了紀錄，2025年比前兩年低一些，但都比更早以前的紀錄高，「氣候變遷是一點一滴的累積作用，等到發現問題，通常問題都已經是大問題了」。

