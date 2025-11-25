北原山貓兒子《超偶》一戰成名！吳亦偉暴瘦17kg近況曝光
〔記者林欣穎／台北報導〕吳亦偉17年前以黃立行《冷水澡》在《超級偶像》一戰成名，被評審黃國倫、王治平、陳珊妮給予極高的評價後，才被發現是「北原山貓」吳廷宏之子，繼承了父親才華。日前台北海洋科技大學(簡稱台北海大)邀請吳亦偉擔任智慧財產權講座導師時，他爆笑自爆曾被父親北原山貓「激勵」：「你是我們家唱歌最難聽的」！
吳亦偉不否認父親在「北原山貓」時期對音樂的高標準要求。他從小也在嚴格與紀律並存的環境下成長，使他深刻理解：「做音樂不能只靠靈感，更要靠態度與紀律。」他也笑說，爸爸常以半激勵、半玩笑的語氣告訴他：「你是我們家唱歌最難聽的。」看似玩笑，卻成為他推動自己持續精進、突破限制的重要力量。他也透露，父親心臟的狀況有往好的方向前進，仍常與他一起跑通告，「越來越健康了。」
有趣的是，他談到AI與新媒體創作設備變遷故事，透露出早期演出時「找伴奏」的艱辛。過去沒有現成伴奏、沒有下載平台，在智慧財產權觀念不足下，他與夥伴們甚至得跑到 KTV，在播放歌曲時用手機錄下伴奏，再帶著錄音上台表演。他笑稱那是「資源有限但充滿熱血的年代」，讓同學們更能感受創作者的堅持與努力。
吳亦偉現為「GUTS」樂團主唱、音樂製作人。父親和姐姐吳亦帆在演藝圈表現亮眼，他謙虛為自己是家中最不擅長演戲、跳舞的人，追求夢想和音樂路上遇到許多瓶頸。但他不放棄，繼17年前的《超級偶像》，今年他不斷香港台灣兩地當空中飛人，再戰TVB總經理曾志偉主理《中年好聲音4》。
除了壓力，吳亦偉也非常自律，每周三次「戰繩」加每天6000cc以上的水，半年內為了比賽體重從破百103公斤暴瘦17公斤到85公斤！他說還要繼續瘦，擁有原住民血統他果然幽默感十足，「現在電視都很『大』，還是要減一下，太殘酷了」。至於為什麼「中年」還堅持參加歌唱比賽？他認真說「還是要給自己機會，比賽最容易被看見」。也笑說，「很多人都不知道我已經43歲了，還以為我只是35歲，時間過得真的很快」。
而這17年來吳亦偉除了創作、帶樂團世界巡迴比賽，他也進大學教音樂。除此之外，他也結婚生子了，現在已經有個14歲的兒子，課業之外，他也培訓兒子打鼓和彈吉他，帶他一起表演、主持。談到兒子，他滿是驕傲又爆笑說，「我已經被取代了，他現在吉他已經彈得比我好了。」
受邀台北海大的講座中，吳亦偉強調著作財產權與智慧財產權在現今內容生態的重要性。他也提到當前快速崛起的 AI 音樂創作。雖然 AI 讓創作門檻變低、音樂普及化，但亦偉老師坦言，他一點都「不怕被AI取代」，反認為CHATGPT是他寫歌、編劇上「我最好的創作秘書，了解我，溝通容易速度也快。」
他還說，目前許多 AI 生成的曲子仍缺乏「能直擊人心」的情感重量與生命力。他提醒同學，在科技便利之中，更要思考如何在作品中加入人性的溫度、真實的故事與自己獨特的感受。
