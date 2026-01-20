北原山貓女兒街頭遇衝突！ 路邊開唱竟被眼紅檢舉 尷尬場面曝

四季線上／陳軒泓 報導

歌手吳亦帆日前逛街時剛好聽到台北海大「蜜蜂弟弟」洪帷翔、網紅滿評哥周暐智正被民眾點歌〈淚崩了〉，驚訝兩男竟會唱超驚喜「他們年紀這麼小也會唱！」，立馬上演「藝人街頭快閃模式」亂入他們，歌后吳亦帆歌聲如行走CD，美聲原音一唱果然速速火爆聚眾數百人！，台北海大的同學們抽到西門町 UNIQULO 門口的「天位」進行演出，不料旋即引起一旁其他的街頭藝人眼紅不爽，多次檢舉導致表演中斷，場面衝突尷尬。

廣告 廣告

吳亦帆亂入街頭演出，原音重現震撼現場（圖／台北海大提供）

而身經百戰的吳亦帆絲毫不受影響，邊協助完成表演還邊不斷給緊張的學生們打氣鼓勵「不要怕，遇到狀況很正常」。同學事後感動說：「亦帆姐姐太會唱了，也很溫暖，給我們很正面的教戰指導。」吳亦帆見同學心情大亂，現場加碼隨口開唱輕鬆的族語歌曲〈cyux inu papak su 在哪裡你的耳朵〉，有趣的是，她接著爆料這首歌其實是偷臭老爸北原山貓（吳廷宏），笑說：「歌詞都是在寫爸爸差點害死我的故事」。

吳亦帆亂入台北海大同學演唱會意外救場，不讓大學生被其他街頭藝人欺負（圖／台北海大提供）

吳亦帆用原民式幽默大虧：「爸爸怎麼害死我的？比如說，他以前在部落騎野狼爬山坡，但沒力，結果把我摔跌倒在地上全身都是傷口，他就說：『你不要跟媽媽說，就給你買糖果吃。』」，另外還有一次爸爸帶她去溪邊玩水，還把她丟水裡，差演快淹死，後來被別人拉起來問：「這是誰的小孩？」，令人哭笑不得。

吳亦帆開唱經典〈淚崩了〉驚豔眾人（圖／台北海大提供）

【看更多】

典Lu婚禮曝最大難關！Lulu 絕美婚紗再解鎖 竟神撞「30年前巧合」

「一條根女王」正式出道！與台八男星合體飆戲 感動喊：最溫暖的支柱

籃籃變洗頭妹服務阿翔！災難頻傳慘況曝 老闆驚動發聲「店被搞砸」

吳亦帆空靈嗓音獻唱〈天頂的月娘〉！精彩綜藝《超級冰冰Show》立即看

【FastTV飛速看】好歌一直聽👉點擊前往





更多四季線上報導

《魔法公主》IMAX 版登台引暴動！吉卜力經典高規格呈現 精美海報買票就送

林懷民退休6年再出山！ 自曝沒生活能力 竟「因一事」成網購專家

詹惟中窮到賣血維生！小賀遭砍12刀險喪命！《11點熱吵店》大揭藝人傷痛史