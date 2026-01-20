北原山貓成員愛女是她！吳亦帆自爆「險被爸爸害死」驚人內幕曝光

記者徐珮華／台北報導

樂團「北原山貓」吳廷宏愛女吳亦帆曾唱紅《後宮甄嬛傳》片尾曲〈淚崩了〉，日前在台北西門町逛街時，正好聽到台北海洋科技大學（台北海大）「蜜蜂弟弟」洪帷翔、網紅「滿評哥」周暐智被民眾點播〈淚崩了〉，驚訝「他們年紀這麼小也會唱」，立刻亂入合唱，美聲原音宛如行走CD，吸引數百位民眾駐足觀賞。

吳亦帆亂入街頭演出合唱。（圖／台北海大提供）

吳亦帆現場加碼演唱全族語專輯《mspi幻境遊樂園》歌曲〈cyux inu papak su 在哪裡你的耳朵〉，爆料這首歌其實是「偷臭」父親，歌詞都在寫對方差點害死自己的故事，「爸爸之前生了很重的病，一直都不聽話，長輩很多耳朵都很硬，所以有點虧他『耳朵在哪裡，可以聽一下嗎』，要爸爸不要假裝聽不見，音樂不要放太大聲。」

吳亦帆向滿評哥分享〈在哪裡你的耳朵〉是一首有關爸爸差點把她「害死」的故事。（圖／台北海大提供）

吳亦帆用原住民天生幽了爸爸一默，「爸爸怎麼害死我的？比如說，他以前在部落騎野狼爬山坡，但沒力，結果把我摔跌倒在地上，全身都是傷口，他就說『你不要跟媽媽說，就給你買糖果吃』。有一次他帶我去溪邊，把我丟水裡面，我都快淹死了，是別人把我拉起問『這是誰的小孩』，才救起來的。」

洪帷翔得知吳亦帆是歌唱選秀踢館大魔王，當場傻眼。（圖／台北海大提供）

吳亦帆笑稱與洪帷翔稍有緣分，因他曾參加《超級紅人榜》晉級，而自己曾被找去擔任「大魔王」，把洪同學當場嚇傻。洪同學才初經歷比賽，急著請教她早上到底要怎麼開嗓，她又爆笑說「幹嘛接那麼早的通告」，表示只能更早起，因為早上最難開嗓；至於同學好奇哪家喉糖不會鎖喉，她神祕說「秘密」。

