「北原山貓」兒子吳亦偉暴瘦17公斤！ 中年赴港再拼《好聲音》 真實年齡令人意外

四季線上／陳軒泓 報導

吳亦偉17年前以黃立行的〈冷水澡〉在《超級偶像》一戰成名，後來被發現是「北原山貓」吳廷宏的兒子，日前他在台北海洋科技大學（台北海大）擔任講師，笑曝曾被父親北原山貓「激勵」的經驗，吳亦偉不否認父親在「北原山貓」時期對音樂的高標準要求，從小他也在嚴格與紀律並存的環境下成長，他笑說，爸爸常以半激勵、半玩笑的語氣告訴他：「你是我們家唱歌最難聽的。」，這也成為他持續精進的力量。另外，他透露父親的心臟情況，表示有往好的方向前進，仍常與他一起跑通告，「越來越健康了」。

廣告 廣告

吳亦偉常被爸爸虧「家中唱歌最難聽的」

吳亦偉現為「GUTS」樂團主唱、音樂製作人。父親和姐姐吳亦帆在演藝圈表現亮眼，他謙虛為自己是家中最不擅長演戲、跳舞的人，追求夢想和音樂路上遇許多瓶頸。但他不放棄，繼17年前的《超級偶像》，今年他不斷往返香港台灣兩地，再戰《中年好聲音4》，至於為何「中年」還堅持參加歌唱比賽？他說：「還是要給自己機會，比賽最容易被看見，很多人都不知道我已經43歲，還以為我35歲」。

吳亦偉與爸爸北原山貓及姐姐吳亦帆一家都是歌手（圖／吳亦偉提供）

除了壓力，吳亦偉也非常自律，每周三次「戰繩」加每天6000cc以上的水，半年內為了比賽體重從103公斤暴瘦17公斤，他表示還要繼續瘦，擁有原住民血統的他展現幽默感一面，笑說：「現在電視都很『大』，還是要減一下，太殘酷了」。而近年來除了創作、帶著樂團巡迴比賽，吳亦偉也進大學教音樂，談到家中14歲的兒子，二人關係緊密，也會一起表演、主持，他驕傲又爆笑說，「我已經被取代，他現在吉他已經彈得比我好了。」

吳亦偉半年瘦17公斤，談近況笑曝兒子吉他比他會彈了（圖／吳亦偉提供）

【看更多】

吳婉君八點檔休拍近一年！ 突曬照喊「與金馬獎最近距離」 網樂猜下一步

蔡依林跨年「大巨蛋開唱」94萬人瘋搶票！ 三場次全完售「暫無加場計畫」

廖家儀「歷經兩次重大手術」回歸舞台！身穿豔紅色戰袍 重現華麗舞姿

【綜藝精選】北原山貓攜兒女登《超級冰冰Show》精彩演出回顧

【FastTV飛速看】好歌一直聽👉點擊觀賞





更多四季線上報導

白冰冰29歲美照被翻出！仙氣逼人網驚「撞臉周子瑜」 本尊發聲：實在不能比

《綜藝新時代》釀意外全場逃竄！ 李雅英錄影突暴走失控 籃籃急忙安撫

前新聞主播轉戰演藝圈！ 跨界有成再迎新身分 曝「5分鐘飆440萬」超猛經歷