北口村歲末音樂會熱鬧登場 許淑卿村長攜手鄉親共享聖誕溫暖

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】歲末年終，花壇鄉北口村熱鬧舉辦「聖誕老公公還沒走草地音樂會」，由村長許淑卿帶領，與花壇鄉民代表及眾多鄉親一同共度溫馨聖誕佳節。活動結合歌舞表演、美食饗宴與踩街遊行，從下午延續至夜晚，現場氣氛溫暖感人，吸引大量村民熱情參與。

身為虔誠基督徒，許淑卿也希望藉由聖誕節的意義，讓鄉親深刻感受愛與關懷的重要。（圖／記者周厚賢攝）

許淑卿村長表示，本次聖誕活動不僅是單純的報佳音，更特別安排村內獎助學金頒發儀式，鼓勵優秀學子持續向學。他指出，早在三年前競選前便許下承諾，當選後將個人事務費所得提撥部分作為村內獎學金，至今已連續第三年實踐這項承諾。身為虔誠基督徒，許淑卿也希望藉由聖誕節的意義，讓鄉親深刻感受愛與關懷的重要。他特別邀請北部知名樂團、花壇在地教友共同演出，搭配村民熱情參與，將活動氣氛推向最高潮。

雖然聖誕節已過，但在花壇鄉北口村草地音樂會上仍見得到聖誕老公公愛小孩的身影。（圖／記者周厚賢攝）

許淑卿強調，此次活動並非一人之力所能完成，特別感謝縣政顧問楊耀聰、花壇鄉民代表葉尚雯、翁啟佑等人共同投入，大家有錢出錢、有力出力，才能成就這場成功的歲末盛會。看到鄉親從午後到夜晚全程參與、彼此互動熱絡，也讓他深刻感受到北口村已逐步凝聚出團結合作、和樂共好的社區力量。