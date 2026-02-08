北台下探5度！凍到明天清晨 下波冷空氣「這天」報到

〔記者黃宜靜／台北報導〕最冷的時候還沒到！中央氣象署預報，受到寒流影響，預估最冷時段是今天(8日)晚上到明天清晨，各縣市都有可能降到10度以下，其中北部、宜蘭降至5-10度，中部、台南、花蓮7-10度，高屏、台東、澎湖10-12度，金馬也只有6-7度，預計明天白天起溫度逐漸回升，到了週三又有另一波鋒面通過、冷空氣南下，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨低溫截至早上9點為止，觀測到連江縣東引6.6度、新北市富貴角8.1度、桃園市茶改場8.3度，預計今天西半部、宜蘭溫度約8至11度，花東12至15度，局部地區可能下探10度以下，尤其北部、宜蘭、金馬低溫時間較長。降雨部分，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜指出，寒流影響持續到明天清晨，明天白天寒流逐漸減弱，溫度逐漸回升，早晚較涼，日夜溫差逐漸變大；到了週三至週四清晨鋒面通過、大陸冷氣團或東北季風南下，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；週五、週六東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫將逐漸回升。

降雨部分，林定宜表示，明天雨勢趨緩，大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；週一天氣偏乾，只有東半部有零星短暫雨；到了週三至週四清晨，鋒面通過、冷空氣南下，迎風面降雨增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區下雨狀況較為明顯，週四白天開始，冷空氣逐漸減弱，迎風東半部地區下雨機率較高；週五、週六水氣減少，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴。

林定宜表示，今天若水氣與溫度配合，桃園以北、宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山有零星降雪機率，山區仍有結冰或路面濕滑情形，民眾至山區時，應注意交通安全。

