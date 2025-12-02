北台中再添醫療量能 亞大醫院豐中分院啟用

亞大醫院豐中分院2日正式啟用，亞洲大學創辦人蔡長海（中）率領院內主管參加啟用儀式。（圖：亞大醫院提供）

亞洲大學附屬醫院豐中分院今（2）日啟用，亞大醫療體系在北台中再添新據點。豐中分院院長陳衍仁表示，這次整建以創辦人蔡長海董事長所堅持的「以病人為中心」核心，院方投入上億元重新打造院區硬體，並以醫學中心等級的團隊與服務品質，營造安心、舒適的就醫環境，同時為明年底開幕的亞洲大學附設豐原醫院奠定堅實基礎。

豐中分院前身為「英外科醫院」創立於民國35年，後由中國醫藥大學附設醫院接手並改制為亞大附醫豐原分院。隨著中醫大附醫與亞洲大學醫院合作策略的調整，決定由亞大醫院接手營運。院方經過近一年磨合與溝通，順利通過衛生局現勘正式營運，達成與前營運單位的無縫接軌。

廣告 廣告

陳衍仁院長指出，接手後最重要的改革，就是全面更新院區設施與醫療流程。原建物依舊法規建造，經長年使用後「逐漸不符現行醫療院所規範」，包括空間尺度、無障礙動線與病房配置等，因此團隊立刻啟動硬體改建工程。經重建後，院區病房與公共空間皆符合最新病床間距與無障礙標準，並導入自然採光、減壓色調與寬敞動線，提升患者與家屬的舒適度與安全感；同時增設防滑設備、優化緊急呼叫系統與多點監測機制，強化臨床照護效能。

陳衍仁也指出，院方將延續中醫大附醫的優質基礎，未來將會進一步延攬多位專科醫師，包括內科、外科與多個重要次專科，希望在既有基礎上補強診療能量，提供更全面的醫療服務。豐中分院也將與明年底啟用的「亞洲大學附設豐原醫院」形成互補配置，共同扮演北台中關鍵醫療防線。他強調，團隊將聚焦急重症處理、強化住院服務、提升長者照護及復健資源，並與社區醫療整合，讓民眾不必舟車勞頓，就能獲得高品質且一致規格的醫療照護。（張文祿報導）