北台中家扶中心舉辦探索成長營 幫助70受扶國中生認識情緒、理解他人

〔記者歐素美／台中報導〕北台中家扶中心於昨今兩天在台中市東勢區雄鷹探索體驗活動園區舉辦「找回我的內在指南針：SEL探索成長營」，陪伴來自受扶助的70位國中生，透過體驗活動與團隊合作，學習認識情緒、理解他人，並在挑戰中練習做出選擇。

北台中家扶中心指出，國中階段正值青少年身心快速變化的時期，許多孩子在面對學業、人際或自我期待時，常感到壓力與困惑，這次營隊以「社會情緒學習(SEL)」為核心，透過闖關任務與引導反思，讓孩子在安全、支持的環境中，實際練習情緒覺察與人際互動，而非只停留在教室內的學習。

在「原來我們想的不一樣」關卡中，學生必須在不能說話的情況下做出選擇，活動後有學生分享「明明聽到一樣的問題，大家選的卻不一樣，一開始有點不安，但後來發現差異其實很正常」，也有人說「原來溝通不是要大家一樣，而是知道彼此哪裡不一樣」。

「選擇到底」關卡則讓學生在時間壓力與失敗退階中，反覆面對選擇的後果。一名學生說「那時候很緊張，怕選錯會拖累大家，但我們討論後還是決定再試一次」，還有人則「我發現做選擇不一定能完美，但我願意與隊員一起承擔結果」。

在肢體表演「影帝影后出任務」中，學生必須用非語言方式傳達情緒與概念，有學生分享「當隊友猜錯時，我本來很急，後來發現可以換一種方式表達」，有人則說「透過觀察他人的動作與表情，更能理解別人的感受」。

「萬丈高樓平地起」關卡則是學生面對挫折的重要練習，有學生說「塔倒下來的時候真的很想放棄，但我們一起深呼吸、重新來過，最後比第一次還穩」，這樣的經驗讓學生開始思考，未來遇到失敗時，是否能用同樣的方法調整自己。

除了闖關活動，營隊並安排低空探索、水彈生存、攻防箭等戶外體驗，並透過營火晚會與靜心時刻，讓孩子在團隊中感受到被接納與支持。北台中家扶中心表示，透過社會情緒學習的引導，孩子不僅完成活動，更在過程中慢慢累積面對情緒、做出選擇與人合作的經驗，這些都是成長路上重要的內在能力。

北台中家扶中心期盼透過這樣的體驗式活動，協助青少年在成長關鍵期，找到屬於自己的「內在指南針」，在未來面對生活挑戰時，能更穩定地前行。

