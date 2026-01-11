北台中家扶大團圓 藍綠3巨頭相挺

北台中家扶中心11日於台中市豐原區舉行大團圓活動，綠委何欣純（中）到場獻上祝福。（温予菱攝）

北台中家扶中心11日於台中市豐原區舉行大團圓活動，立法院副院長江啟臣（右二）呼籲各界踴躍捐款支持家扶的孩童。（温予菱攝）

北台中家扶中心11日於台中市豐原區舉行大團圓活動，藍委楊瓊瓔（右三）率先到場。（温予菱攝）

北台中家扶中心11日於台中市豐原區舉行大團圓活動，爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔及民進黨台中市長參選人、立委何欣純先後到場獻上祝福。針對家扶中心去年募款遭受美國關稅影響 ，江、楊呼籲各界踴躍捐款幫忙，新的一年繼續支持家扶孩童。

北台中家扶中心昨於豐原區舉行大團圓活動，對於家扶中心募款遭受美國關稅與匯率影響，江啟臣表示，近期參加多場家扶活動中，的確有聽見這個訊息，因為台中家扶中心長期倚賴中部地區製造業、中小企業捐款，故當經濟不好或不穩定時，確實會影響到募款情形。

江啟臣也呼籲各界踴躍捐款幫忙，新的一年的開始，也希望大家能夠繼續來支持孩子、家扶中心相關活動業務運作。

楊瓊瓔則說，北台中家扶中心照顧原縣區約2000、3000位孩童，每年預算都要上億元，感謝各界即使在關稅及匯率問題嚴重，且產業受損的情形下，持續捐款讓北台中家扶可以拉平預算。

楊瓊瓔說，在各界大力捐款下，家扶中心去年幫助50、60位孩童完成彩繪的夢想，自己也於孩子的畫布中感受到正面、陽光的希望傳遞；另為讓受虐孩童可以走出陰霾、面向未來新天地，家扶也善用台中市最有名的腳踏車運動，特別成立鐵馬隊，帶著孩子到處騎遊，讓孩子感受到關心與陪伴。

長期擔任北台中家扶中心榮譽副主任委員的何欣純則提及，自己是單親家庭中長大，從小看著媽媽努力養大3個孩子，特別能體會單親家庭的感受與家庭扶助網絡需要支持的地方，就讓大家發揮家庭扶持的力量來協助所有需要幫助的孩子及家庭。