北台中家扶歲末送暖550個弱勢家庭 表揚6自強阿嬤

北台中家扶七日在清水高中舉辦「歲末送暖」活動，立法院副院長江啟臣出席感謝企業與善心人士的慷慨相助。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

北台中家扶中心七日在台中市清水高中舉辦「歲末送暖」活動，將來自五百八十八位企業與民眾的心意，化為五百五十份多功能蒸煮鍋與暖心物資包，由家扶社工與志工親手送遞清寒家庭。立法院副院長江啟臣出席感謝在場每一位朋友、企業與善心人士，即使今年國內外情勢不容易，大家仍然願意慷慨相助，讓溫暖在社會中持續傳遞。

北台中家扶中心表示，今年受到台美關稅及貿易戰影響，中小企業與傳統產業首當其衝，募款環境比往年艱辛，但仍有五百八十八位企業與個人選擇在逆境中伸出援手，讓弱勢家庭，特別是祖孫家庭，在寒冬中感受到最真切的暖意。

廣告 廣告

北台中家扶中心動員近百位社工與志工，歷時半年奔走募資，透過張貼文宣海報與號召親友響應，順利募集足額的多功能蒸煮電子鍋與生活物資包，實現對家庭的暖心承諾，令人感動的是，暖心人也包含曾在家扶受助長大的「過來人」。

在家扶服務的家庭中，約三成屬於隔代教養，今年活動特別設置十六個由受助家庭組成的美食與手作攤位，家長們化身一日攤主，端出越南家鄉味、川味滷味、台式點心與各式手作飾品等特色商品，在暖心攤位捐助者的支持下，家長們得以無成本開攤，攤位收入全數歸家庭所有，成為實質貼補家用的力量。

北家扶中心現場並表揚六名自強阿嬤，包括行動不便但為孫輩風雨無阻接送的陳阿嬤；十年如一日照顧智力障礙孫女的鄭阿嬤；勤奮刻苦培養二個孫輩念大學的莊阿嬤；靠著回收撫養二名孫子長大的阿雲嬤；悉心陪伴過動孫的羅阿嬤；為孫輩遮風擋雨的蘇阿嬤。

北台中家扶歲末送暖七日表揚自強阿嬤，即使遭遇困難挫折，依然扶持彼此、堅韌前行。（記者陳金龍攝）

江啟臣表示，每個人的生命旅程都有不同，有高潮也有低谷，但在我們身邊總有像家扶中心這樣默默付出的團隊，看見那些被忽略的角落，主動陪伴需要幫助的家庭與孩子，日日、年年堅持不間斷。因為有他們，許多家庭在面臨困難時得到支撐，許多孩子得以看見希望的光。