北台今回暖4度 日夜溫差恐達12度

大陸冷氣團強勢襲台，各地8日氣溫急凍，山區多處下雪，阿里山國家森林遊樂區日夜低溫僅約0至7度，飄下近10年來第一場雪；南投清境地區睽違8年再度飄雪；南橫山區海拔約3400公尺的嘉明湖山屋降雪更持續30分鐘；台中福壽山農場則下起冰霰，讓網友驚喜連連。氣象署說，8日清晨最低溫在雲林古坑6.7度，今日起至10日留意日夜溫差至少8度，甚至12度。

林業署嘉義分署阿里山工作站主任陳志銀說，阿里山森林遊樂區上次降雪是民國105年，近日大陸冷氣團來襲，昨上午8點50分園區祝山車站氣溫約2度，下雪5至10分鐘，白天氣溫上升後轉下冰霰。

南投海拔2000公尺的清境地區，睽違8年再度下雪，當地餐飲業者說，起初以為眼花，走到戶外發現真的下雪，時間雖不長，已讓遊客又驚又喜，紛紛拿手機錄影，甚至開心手舞足蹈，強調第一次遇到下雪。

南橫山區嘉明湖山屋昨凌晨4時迎來初雪，降雪持續約30分鐘後停止，至上午10時許，天空再度降下細如絲線的冰霰與片片雪花。海拔約2850公尺的向陽山屋亦出現降雪、霰現象，輕覆在山屋紅色屋頂與周邊步道。

台中和平區的福壽山農場昨清晨約1.5度，風勢強勁，戶外可見細小冰粒不停飄落，農場人員以為下雪，拍下影片在臉書粉專分享，仔細觀察才發現是冰霰。

氣象署科長林秉煜說，昨清晨各地普遍10至12度低溫，但中南部雲量偏少，輻射冷卻效應明顯，溫度偏低，最低溫出現在雲林古坑6.7度，9、10日清晨10度以下區域更廣泛，高雄以北、宜蘭、花蓮及離島都需留意，部分地區可能遠低於10度。

未來一周氣溫，林秉煜說，今天北台灣高溫回升4度，感受較溫暖，但11日另一波冷空氣南下，北台灣反應明顯，低溫維持14度，花蓮溫度略降，中南部高溫則沒太大差異；12日高溫明顯回升。