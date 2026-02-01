北台今明偏冷！週六「強冷空氣」接力 恐探8度低溫

今天東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區、恆春半島、中部山區及澎湖也有局部短暫雨，其他地區則為局部短暫雨後多雲。（示意圖／黃耀徵攝）

今天（2日）持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭高溫僅16、17度，中部、花東高溫19至23度，南部高溫則可以來到23至25度。氣象專家提醒，週三（4日）起大陸冷氣團逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，但週六（7日）將有強冷空氣報到，平地最低溫恐剩下8度左右。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨觀測資料顯示，中部以北雲層多，中部以北及東側海面有降水回波，中部以北明顯降雨。截至5時02分本島縣市的平地最低氣溫為：新北（石門區）12.7度，各地區的平地最低氣溫約在13、14度。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日「大陸冷氣團」略增強，氣溫略降，北台灣偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫將降至12度左右。水氣漸減少，中部以北白天起降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，3000公尺以上高山仍有飄雪機率。各地區氣溫如下：北部12至18度、中部13至23度、南部14至25度、東部13至24度。

吳德榮提到，明天（3日）仍受「大陸冷氣團」影響，北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫約在11度；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨。週三至週五（4至6日）「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市平地最低氣溫有機會降到10度以下。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮說，週五晚起鋒面抵達，北台轉雨降溫。週六（7日）中部以北濕冷有雨，週日至下週二（8至10日）各地轉晴冷。週六至下週一（9日）另一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，本島將出現8度左右的平地最低氣溫。目前各國模式仍持續調整中，應密切觀察。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「這波，今晚至明晨最冷！」根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，今日受大陸冷氣團影響，台灣各地早晚仍然寒冷，中部以北、基隆及宜蘭地區最低溫在13至15度之間，南部及花東地區最低溫也只有15至17度，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些；迎風面的北部、基隆及宜蘭地區就算白天高溫也只有16至17度，整天都是偏涼、偏冷的，而這波最冷時段將會落在今晚至明晨。

林得恩指出，自明日白天起，大陸冷氣團就會開始減弱，氣溫也有稍稍回升；只剩東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區則轉為多雲到晴天氣。

