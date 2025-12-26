北台仍濕冷！跨年夜變天轉雨 下週2026首波冷氣團恐報到

氣象專家吳德榮表示，今(27)日氣溫略升北台仍濕冷，下週二、三(30、31日)東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨，下週四(1日)起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。

下週二、三(30、31日)東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，各地雲量多(左圖)，伴隨零星回波(中圖)、迎風面降雨較持續，中部有局部零星雨(右圖)。最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(27)日「大陸冷氣團」最強時間已過，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍「濕冷」，應注意保暖；中南部山區及中部平地偶有局部零星雨的機率，白天微涼舒適、早晚冷，亦應注意。

廣告 廣告

吳德榮指出，3000公尺以上(合歡山、雪山、南湖⋯等)高山，仍有零星飄雪的機率；而2000公尺左右(太平山⋯等)高山，已無飄雪機率。各地區氣溫如下：北部12至20度、中部13至22度、南部14至25度、東部13至23度。

明(28)日冷氣團減弱氣溫略升，下週四(1日)起另一波冷空氣開始南下。（圖／中央氣象署）

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明(28)日冷氣團減弱，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一(29日)各地晴朗，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。下週二、三(30、31日)東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週四(1日)起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下週五(2日)冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，故此波冷空氣的最終強度為何？是否僅為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。

延伸閱讀

影/卡車陷火海！群馬縣高速公路15車連環車禍 日警封閉道路緊急救援

新年前開胡了！大樂透頭獎1億元 苗栗頭份一注獨得

影/驚悚車禍！高雄台88快速道路4車連環撞 1人受困急送醫