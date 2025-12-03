北台冷3天下探12度！熱呼呼豆漿店一早湧客

許多人一早就來吃「台式早餐」暖暖身。（圖／東森新聞）





東北季風增強，北台變得濕涼，降8度，低溫下探12度！許多人一早就來吃「台式早餐」暖暖身。台北延吉街的豆漿店全天候營業，連黃仁勳都來吃過，其實早上喝豆漿有不同搭法，有人搭蛋塔有人搭牛肉麵，到底怎搭最對味？一行人點了蛋餅、蘿蔔糕、還有蔥抓餅，吸引大批民眾來朝聖！

暖呼呼的濃豆漿冒出熱煙，北台灣天氣轉涼，來一份台式早餐，蛋餅蔥抓餅還有蘿蔔糕，全部吃下肚實在好滿足。

用餐民眾：「剛好今天又降了四度還是幾度，想說啊來喝鹹豆漿，欸！剛剛好。」

上班日一早，店內人潮滿滿滿，這間24小時營業的豆漿店，小清新風格非常可愛，連「那個男人」黃仁勳都來吃過，點的就是這些好料，看來跟著AI教父的美食地圖吃，準沒錯。

豆漿店「老漿家」負責人陳先生：「（客人）他們可能覺得說，啊黃仁勳就活財神，要吸一點他的財氣啊之類之類的，溫度有下降的時候，人就已經滿多的，他們喝的都是鹹豆漿啊，熱的飲品，跟像小籠包那種有湯汁的。」

仔細看一看，店內走文青風，不管是擺盤還是店內裝潢，完全是咖啡廳規格，非常適合打卡拍照，連豆漿口味也玩創意，推出抹茶豆漿，人氣不輸阜杭豆漿。

用餐民眾：「（抹茶豆漿）是沒有喝過的口味這樣，其實滿搭的，它有好像有特別的相片來什麼（裝飾），讓你回憶的。」

台北東區是夜生活一級戰區，除了有24小時營業的豆漿店，走路不到3分鐘又有一家，而且還賣牛肉麵，一天只休息四個小時，要搶攻夜貓子商機。

紅燒牛肉麵上桌，厚實牛肉搭配Q彈麵條，聞上去實在好誘人，半夜肚子餓了不只有燒餅油條可以吃，連這碗國民美食也吃得到。

江家牛肉麵店店員王小姐：「半夜十二點過後的話，現在（天冷）漸漸生意，人潮也比較多一點。」

現在豆漿店除了經典之外，更講求特色，台北曾家豆漿專攻宵夜檔期，還賣蛋塔，紅到連外國觀光客都來，先前一度停賣還掀起討論，甜甜滋味被封為全台最強。

傳統豆漿店求新求變，也讓民眾不管是宵夜還是早餐，都多了一味可以選擇。

