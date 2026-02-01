北台南家扶兒少展力方案寒假出任務 前進阿里山淨山和登山

參與北台南家扶少年展力方案的家扶青少年，帶著夢想前進阿里山。（北家扶提供）

記者陳佳伶／新營報導

北台南家扶第十二屆少年展力方案，帶領二十一位家扶受助青少年利用寒假前進阿里山，三天行程透過淨山與登山，讓孩子們認知無痕山林、環境保護的重要，沿途的重重考驗，更讓青少年體會面對困難、勇於挑戰，才能完成夢想。

北家扶說，少年展力方案，主要為培養受助青少年「洞察、自信、規劃、生活、團隊及關懷」六項能力，透過課程設計發掘青少年優勢，透過任務規劃、活動籌備與執行，培力少年的各種能力，同時以生命關懷引導青少年，期許未來能成為助人者，回饋社會。

第十二屆少年展力方案承辦社工李典祐表示，為順利進行阿里山淨山和登山，孩子們先進行體能訓練，並找登山專家學者上課；規劃淨山路線、眠月線縱走安排，從交通、餐食到行程細節，都共同討論決定，學習分工、溝通與彼此照顧。

淨山行動中，孩子們在阿里山步道沿線，發現不少煙蒂與隨意棄置的垃圾，一邊撿拾垃圾、一邊欣賞壯麗山林，體刻體會「無痕山林」不只是口號，保護環境，人人有責。

前往阿里山登山，家扶青少年沿途通過攀爬等重重考驗。（北家扶提供）

他指出，眠月線攀爬挑戰對大家都是初體驗，更是體力、勇氣的重重考驗；成員「阿綸」有懼高症，在夥伴不時鼓勵下，阿綸鼓起勇氣順利前進。

十二歲的「阿恩」是全隊年紀最小的成員，雖有全馬的經驗，體能狀態佳，在通過坍方路段及狹窄岩壁與黑暗隧道時也感到害怕，夥伴們彼此提醒、伸手協助，陪伴同行；部分成員因體力及挑戰困難度高，中途曾想折返，但在「一起完成夢想」堅持下，最後團隊用了九小時完成約二十公里攀爬任務，所有人一起完成任務；參與的青少年看見團隊的力量、自己的韌性，也學會為在乎的事情勇敢踏出行動的一步。

阿里山淨山行動，體會環境保護、無痕山林的重要。（北家扶提供）

北家扶說，少展今年暑期規劃金門壯遊行程，相信在成員們一步一腳印歷練下，可望順利成行，期待在孩子心中種下關心環境的種子、感受團隊相互鼓勵的力量，並能持續將這份責任與勇氣帶往未來的生活中。