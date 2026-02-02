北台南家扶攜手郵局義賣籌助學金 2日起連2天在7大郵局開跑

北台南家扶和台南郵局合作義賣助學，二日起一連兩天在台南七大郵局開跑。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

北家扶預定十三日發出五百多萬元的助學金給近七百位受助學子，目前尚缺三百多萬元，為籌募助學金，家扶二日起一連兩天和台南七大郵局合作，同步推出「跳蚤市場‧愛心義賣」活動，籲請民眾熱情相挺，助家扶學子順利升學，透過教育脫貧、翻轉人生。

北家扶二日宣布，再度與台南郵局合作「集小愛成大愛」助學專案，二日和三日在台南七大郵局，包括新營、白河、善化中山路、學甲、佳里、歸仁、永康，同步展開「跳蚤市場‧愛心義賣」活動。

台南郵政總局副局長徐世英說，台南郵局已和家扶合作推助學義賣第十九年，希望拋磚引玉，讓經濟弱勢家庭學子獲得資源能安心學習，勇敢追夢、翻轉貧窮世代。

北家扶主任李桂平表示，家扶推動助學希望工程，今年邁入第卅七年，透過社會大眾愛心助學力量，協助超過五萬人次的兒少安心就學，幫助他們完成升學夢想，翻轉人生，不少受助者已成助學人，以愛傳愛的精神是繼續前行的重要力量。

十三日將發出助學金約五百十九萬元，協助二百卅位高中職大專生、四百五十名國中小學生的弱勢兒少持續就學，目前助學金缺口有三百多萬元。

北家扶與台南郵局合作「集小愛成大愛」助學義賣，由家扶受助大專青年學子們，二日和三日同步在台南七大郵局展開義賣，感謝台南郵局提供場地及贊助義賣品相挺，義賣品包括小家電、文具、生活用品、鞋包配飾等，琳琅滿目，歡迎民眾趁春節前夕選購，義賣所得做為弱勢兒少註冊費。