北台南家扶春季七大郵局義賣開跑 邀民眾相挺助學

台南郵政總局副局長徐世英、新營郵局經理黃肇維、北家扶主任李桂平歡迎民眾支持郵局義賣活動，以行動相挺弱勢助學。（記者李嘉祥攝）

北台南家扶中心今年再度與台南郵局合作「集小愛成大愛」助學專案，自2日起一連二天於新營、白河、善化中山路、學甲、佳里、歸仁、永康等七大郵局同步展開「跳蚤市場．愛心義賣」活動，台南郵政總局副局長徐世英、新營郵局經理黃肇維、北家扶主任李桂平歡迎民眾把握機會來選購，以行動相挺，挹注扶助學生學費註冊費用。

徐世英副局長表示，「苦，不能苦兒少、窮，不能窮教育」，郵局與北台南家扶合作「集小愛成大愛」助學義賣活動邁入第19年，藉由郵局拋磚引玉帶動民眾支持家扶的教育脫貧理念，協助弱勢求學兒少安心向學，勇敢追夢，翻轉貧窮世代，也籲請社會善心人士踴躍支持助學專案，讓經濟弱勢家庭能夠有更多資源投注孩子的教育學習。

北台南家扶主委呂明憲說明家扶於民國79年開始推動助學希望工程，今年邁入第37年，透過社會大眾與愛心助學人力量，提供清寒學子註冊費及生活費，幫助完成升學夢想，翻轉人生，至今協助超過5萬人次的兒少安心就學；許多優秀自立青年於不同領域嶄露頭角，第一屆受助的青年現已成為助學人，這份以愛傳愛的精神正是家扶繼續前行的重要力量。

北台南家扶主任李桂平指出，中心目前扶助約890戶1500名兒少，受限家庭經濟，透過學貸減輕家庭負擔或需要透過打工自籌生活費；為不讓兒少有失學風險，家扶每學期透過義賣活動、竹筒零錢、發票募集等方式籌措助學金；今年春季助學金預計總經費約519萬元，將協助230位高中職大專生及450名國中小學生的弱勢兒少持續就學，感謝台南郵局提供場地及贊助義賣品相挺，所得將作為弱勢兒少註冊費，歡迎民眾踴躍支持，給予家扶學子實質鼓勵與打氣。