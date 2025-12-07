北台南家扶歲末創意市集暖心登場受助親子同歡 五戶自強家庭和五名自強兒少接受表揚

獲選自強家庭，七十六歲勇嬤李桂金，鼓勵外孫莊荏次樂觀看待各種人生挑戰，勇敢前行。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

北台南家扶中心七日在新營體育場舉辦冬暖活動「家扶感恩行動～歲末創意市集」，安排二十九戶扶助家庭、二十三個愛心贊助單位合力設攤，以園遊會方式提供美食、點心，讓受助的八百五十戶、二千五百名親子感受溫暖，會中並表揚五戶自強家庭、五名自強兒少。

經歷年初地震、七月丹娜絲颱風，北家扶看見受扶助家庭勇敢面對、付出行動、堅持不放棄，台南市社會局少婦科長許乃文，新營區主任秘書鄭添福等人到場為受助家庭打氣。

歲末冬暖活動表揚五戶自強家庭，分別是柳營區李桂金、善化區吳金絨、東山區王林素卿、歸仁區林佳蓉、仁德區陳玲君；五名自強兒少分別是後壁區黃天賜、善化區李昱宸、永康區王柏盛、七股區許思瑜、東山區曾若瑄，接受表揚的自強家庭或自強兒少，都有不同的人生故事，即使遭遇困難挫折，也勇敢前行。

獲選自強兒少，就讀國三的黃天賜（左）武術表現出色，也培養出堅毅和自律精神，家扶主任李桂平給予肯定。

柳營區七十六歲的阿嬤李桂金，隔代扶養外孫莊荏次長大，由外孫襁褓時至現在就讀高一，她分享，既是阿嬤也當外孫的爸、媽，扮演三種不同的角色，並不簡單；目前擔任清潔人員維持家計，看到外孫功課不錯，規劃上大學未來期待進入高科技業工作，她相當高興，感謝有家扶一路的扶持，她要繼續打拚希望幫孫子完成上大學夢想，也鼓勵孫子樂觀看待人生各種挑戰，未來行有餘力別忘回饋家扶。

住後壁區目前就讀國三的黃天賜，父親數年前生病去世，他由母親扶養長大，黃天賜學習態度認真，由小三起參加學校武術研習，目前仍是學校武術隊成員，長期練習下培養出堅毅和自律精神，今年並隨校前往大陸福建參加武術交流和表演，表現出色，未來希望繼續國術夢想，並能回饋母親辛勞。

北台南家扶冬暖活動，鼓勵受助家庭勇敢面對困境、付出行動、堅持不放棄。（記者陳佳伶攝）

北家扶扶幼主委呂明憲表示，家扶長期培力弱勢家庭脫貧能力，今年是第十五年舉辦「歲末創意市集」，邀請受助家庭擺攤，展現就業、創業的自信及能力，也不乏自立家庭主動回來設攤回饋家扶，用行動感恩回饋社會曾給予的幫助，讓善的力量延續不斷。

北家扶主任李桂平表示，每年歲末籌辦寒冬送暖，激勵弱勢家庭士氣並送上社會關懷，今年受天災影響，經費籌措更不易，感恩社會各界愛心挹注，家扶將持續陪伴弱勢兒少穩定學習與健康成長，扶持家庭繼續前行。