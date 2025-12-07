北台南家扶歲末創意市集暖心登場，邀扶助家庭同歡及表揚自強家庭與兒少，匯聚各界愛心寒冬送暖。（記者李嘉祥攝）

北台南家扶中心7日於新營區體育場舉辦「家扶感恩行動－歲末創意市集」活動，表揚10戶自強家庭與兒少與頒發53名學子才藝績優獎助學金，並輔導29戶扶助家庭與23個愛心贊助單位設攤提供美味小吃、點心、義診、義剪、氣功等服務，還有菜寮朝安宮太鼓團與家扶才藝班等表演，讓受助的850戶近2500名親子在熱鬧氣氛中感受溫暖力量。

南市社會局少婦科長許乃文、新營區主任秘書鄭添福、市議員蔡育輝等均出席為家庭打氣，並與北台南家扶扶幼主委呂明憲聯合主持活動開幕儀式，插上勇敢、行動、堅持牌示，象徵經歷年初地震、丹娜絲颱風後，扶助家庭的勇敢面對、付出行動、堅持不放棄，揮別陰霾、迎向希望。

會中表揚柳營區李桂金、善化區吳金絨、東山區王林素卿、歸仁區林佳蓉、仁德區陳玲君以及後壁區黃天賜、善化區李昱宸、永康區王柏盛、七股區許思瑜、東山區曾若瑄等10戶自強家庭與兒少，以真實的生活故事告訴大家，即使遭遇困難挫折，依然能扶持彼此，堅韌前行；另也頒發才藝績優獎助學金，肯定孩子在音樂、運動、舞蹈等多元領域的努力。

臺南市希望義剪服務協會、中華元氣門宇宙元能身心靈學會、台灣劉氏登魁公派下親族會等單位也提供義剪、氣功和中醫義診、家戶配鏡服務；華新麗華永續發展基金會提供500份薑餅人DIY與活動經費；台灣應用材料公司贊助閱讀書香服務和說故事活動，讓現場的小朋友沉浸於閱讀的美好，近百位義工在現場協助。

呂明憲主委表示，家扶在地深耕多年，持續培力弱勢家庭脫貧能力，連續15年舉辦「歲末創意市集」，邀受助家庭擺攤展現專長和才藝，藉此展現家庭就業創業的自信及能力，並透過實際行動回饋感恩惜福心，15年來參與擺攤家庭近400戶次，其中不乏自立家庭主動回來設攤回饋家扶和展現自己的好手藝，家庭能從過去手心向上至如今可以手心向下，用行動感恩回饋社會曾給予的幫助，更讓這份善的力量延續不斷!

北台南家扶主任李桂平指出，每年歲末均會籌辦寒冬送暖活動，激勵弱勢家庭士氣並送上社會溫馨關懷；今年受災害影響，經費籌措更顯不易，呂明憲主委率領扶幼委員贊助大會家庭禮物購物券、大會飲料與活動經費，家扶也努力結合東山果農伍國賢、東山區果樹椪柑產銷班第58班的椪柑義賣，也感恩社會各界愛心挹注，新營產業園區理事長魏千芸號召園區25家廠商合力贊助家庭禮物購物券、小上海香酥雞贊助家庭禮物購物券、台灣劉氏登魁公派下親族會暨義診團與李金蕊女士等各界善心人士贊助活動經費，阿蘭碗粿也捐助1000顆碗粿、財團法人鄭火田慈善基金會800串衛生紙、大統益公司900瓶沙拉油，透過實際行動陪伴弱勢家庭過冬，家扶也會持續努力，陪伴弱勢兒少穩定學習與健康成長，扶持家庭，繼續前行。