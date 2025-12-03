北台急凍下探12度！「2部位」做好保暖

▲醫師提醒，頭部和頸部要做好保暖。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 中央氣象署預估，3日晚間至4日清晨最為涼冷，西半部、東北部低溫14至16度、花東18度，沿海及近山區平地會更低一些，可能下探12度低溫。醫師提醒，穿衣服的時候留意室內外的進出，不要讓溫差變化過大，頭部和頸部的保暖要做好準備。

氣象署預估，3日晚間至4日清晨最為涼冷，可能下探12度低溫。新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳提到，心肺疾病的族群在氣溫變化的過程中，可能會導致肺部症狀加重，包括慢性阻塞性肺病或氣喘的族群同樣要小心。另外，保暖部分，建議頭部、頸部要特別留意。

柳朋馳表示，穿衣服的時候留意室內外的進出，不要讓溫差變化過大，同時水分要補充足夠，因為遇到冷空氣、血管收縮的時候，會有腦部血管流量不足，或容易增加心血管疾病的發生。

而秋冬時節容易有感冒問題，有些長者即便感染也不會有明顯症狀，反而是出現倦怠、食慾不振，不妨要找醫師尋求協助，排除可能性。柳朋馳指出，可以「嚴重度」觀察，若真的很喘或已經有類似嗜睡的狀況時，就不要拖太久，當下或經過半天觀察，就建議要到醫療院所評估。

