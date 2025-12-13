北台愈晚愈冷！冬天首波冷氣團今南下 明起明顯降溫轉乾

週末天氣概況。氣象署提供



冬意漸濃！氣象署表示，冬天首波冷氣團今（12/13）晚南下，氣溫逐漸降低，北台灣愈晚愈冷，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；週日至下週一（12/14-12/15）清晨是最冷的時候，受到冷氣團影響，將明顯降溫。

今天東北季風影響，氣象署提醒，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨較持續，今天傍晚之前有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，至於苗栗以南為多雲到晴的天氣。

廣告 廣告

12/12-12/13大雨特報。氣象署提供

氣溫方面，氣象署指出，今天清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，請適時添加衣物，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度；晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降。

12/13早上各地天氣。氣象署提供

氣象署指出，週日至下週一（12/14-12/15）則受冷氣團影響，明顯降溫，但天氣逐漸轉為「乾冷」，各地大多是晴朗的好天氣，只有東半部地區、14日的中部以北山區有零星雨。週日中部以北及東半部整天偏冷，南部早晚也偏冷；週一清晨將達到最冷，日夜溫差大，中部以北、宜蘭及金馬低溫約12-14度，空曠地區或近山區可能更低，南部、花東及澎湖約14-17度。

下週天氣方面，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄說明，根據最新模式模擬顯示，下週二（12/16）白天起、週三（12/17）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；下週四（12/18）西半部晴朗，東側水氣增、北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率；三天都是白天舒適微熱、早晚涼的天氣。下週五（12/19）有水氣從南海往台灣靠近，其影響程度各國的模擬差異很大，需再觀察。

更多太報報導

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%

忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了

PAZZO老闆爆打Uber！100萬交保、道歉沒用 1張照曝旗下品牌遭抵制慘況