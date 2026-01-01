北台愈晚愈寒冷！氣象專家：明起入冬最強冷空氣籠罩低溫探7℃ 首波寒流估下周來襲

氣象專家吳德榮說，今晨觀測資料顯示，除台灣南端外、各地雲量多；降水回波仍以迎風面較多；桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天（1日）起強冷空氣逐漸南下，氣溫漸降，北台愈晚愈寒冷；北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，花東有零星降雨的機率。中南部多雲時晴、白天轉涼晚偏冷。

（圖取自中央氣象署網站）

中央大學大氣科學系兼任副教授級專業技術人員吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，明天（2日）至下周日(4日)清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，台北測站約降至攝氏11度，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，天氣寒冷，要注意保暖、絕不可小覷。明日迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。周六、下周日各地轉晴朗乾冷，周六東半部偶有零星飄雨的機率。

廣告 廣告

他說，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山（太平、合歡、雪山⋯⋯等）有一些零星、少量飄雪的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日白天起至周一（5日）上午、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下周一下午至周二（6日）晨下波冷空氣前緣快速掃過、迎風面轉有局部短暫雨。下周二白天起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，又有明顯的「輻射冷卻」加成，下周三至周六的清晨將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率。但歐（ECMWF）、美（GFS）的傳統動力模式或AI模式，模擬的強度與時間，仍有不小差異，且持續調整；宜再觀察，下定論略嫌早。