北台新案房價不再走高 送裝潢、優惠付款成吸客手段

〔記者徐義平／台北報導〕北台新建案開價不再走高，不是貼近行情，就是送裝潢、提供彈性優惠付款的方式吸引買盤。

根據住展雜誌調查，11月北台灣新建案6項觀測項目呈現預售屋推案量上升，新成屋戶數下滑，來客組數，成交組數、議價率、待售建案數分數持平的「一升、一降、四平」的情形。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，北台灣11月追蹤指標建案每週平均來客組數約19組、平均成交組數約0.6組，市況仍相當冷清，尤其半數新案的單週看屋組數僅個位數，甚至單週成交組數抱蛋，甚至部分新案接待中心大唱空城計，要先預約才會指派銷售人員服務。

廣告 廣告

部分新案接待中心唱空城計

不過，建商節制推案，讓北台灣待售建案數量受到控制，但年底又見不少新案亮相，買氣卻依然低迷，導致舊案難以穩定去化，整體待售建案數量走升至1452案，比10月增近40案，需要持續關注市場賣壓。

陳炳辰指出，今年剩下最後一個月，但北台灣新建案市況依舊沒有樂觀條件，尤其是在買氣上呈現更觀望態勢，預期北台灣在2025年推案量仍有望低空飛過1兆元水準。

【看原文連結】

更多自由時報報導

日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」

世界哪個國家「個人收入、財富」最不平均？ 台灣排名曝

台鏈吸收25％H200銷中費用？童子賢：代收代付、非台灣買單

美股收盤》Fed降息1碼！道瓊飆近500點 台積電ADR漲逾2％

