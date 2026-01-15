北台新案買氣仍打不開 5成單週看屋不到10組

〔記者徐義平／台北報導〕北台灣新建案買氣還是打不開，且單周看屋組數不到10組的建案高達5成，導致單周成交掛蛋的窘況時常上演。

根據住展雜誌指出，目前新建案氛圍處在「不降不買、低價才買」，導致買氣陷入低迷，2025年12月北台灣待售新案數量走升至1481個、月增30個，尤其是台北市、桃園市新案買氣相對緩慢，像是桃園市大園、觀音，或是房價較高的青埔等待售量體相對龐大。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，2025年12月北台新案六項觀察項目呈現「二升、二降、二平」，其中預售屋推案量、新成屋戶數上升，來客組數、待售建案數分數下滑，成交組數、議價率則持平。

廣告 廣告

低價才買是房市主旋律

進一步觀察指標建案每週平均看屋組數以及成交組數、各約12.3組、0.9組，甚至高達5成新案出現單周不到10組的賞屋組數，或是單周交易掛蛋窘況，尤其「不降不買、低價才買」還是目前房市主旋律。

陳炳辰指出，2025年新建案市場寫下悲慘完結，2026年雖有不少機會，像是央行打房態度不再過度強硬、降息趨勢，抑或是選舉的房市政策牛肉，還有股市資金獲利了結轉向房地產，但這些都不算直接性利多，谷底反彈力道則有待商榷。

【看原文連結】

更多自由時報報導

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

台灣3億救災捐款卻被貪光！外媒再怒提「斷交國」25年前醜聞

別踩雷！好市多這款牛肉「最不值得買」 網評：太油膩、性價比低

老了全付出代價！退休族痛揭15個超後悔「理財失誤」

