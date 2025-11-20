北台清晨冷到發抖！雲林僅13度 周末高溫秒飆30度大逆轉

（記者許皓庭／綜合報導）今（20）日清晨受到東北季風影響，全台各地氣溫普遍偏低。根據氣象署於 06 時 11 分前的觀測資料顯示，平地最低溫出現在南投縣名間鄉的「南投蜂場」，僅 12.2 度；其他地區清晨也明顯轉冷，中部與北部都出現秋冬般的低溫。

圖／林得恩表示，雖然清晨低溫仍帶來寒意，但白天開始各地氣溫將逐漸回升。（翻攝 林老師氣象站 Facebook）

氣象專家林得恩稍早於「林老師氣象站」發文表示，高山地區降溫更為明顯，玉山清晨測到 -1.2 度，南投仁愛也降至 0.5 度。平地方面，離島以連江縣南竿的 11.8 度最低，本島則由雲林古坑以 13.2 度奪下今日最冷紀錄，苗栗公館則以 13.3 度緊追其後。氣象署提醒，早晨外出仍需加強保暖。

廣告 廣告

雖然清晨低溫仍帶來寒意，但白天開始各地氣溫將逐漸回升。不過北台灣、宜蘭及花蓮的回升幅度相對有限，高溫多落在 20 至 22 度，中南部與台東白天則可達 25 至 27 度，體感相對舒適，南北溫差可達攝氏 10 度以上。

林得恩指出，天氣將一路回暖至週末，22 日與 23 日兩天的白天溫度回升最為明顯。其中，苗栗以北至宜蘭的高溫預估可來到 25 至 27 度，中部與花東將上探 26 至 29 度，南部甚至有機會突破 30 度，呈現「早冷晚熱」的強烈對比。

他提醒，儘管白天暖意明顯，但清晨仍可能在中北部與東北部空曠地區出現 17 至 20 度低溫，日夜溫差大，早出晚歸仍需留意溫度變化。

更多引新聞報導

詹皇23季首戰回歸！湖人5人上雙 攜唐西奇轟垮爵士

女孩認愛41歲大叔！曝「硬度超持久、微上翹」 興奮喊：真的超有感

