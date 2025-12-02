北台灣今越晚越冷！週四清晨迎最低溫 週末天氣回穩

今（2）天全台各地大多都是舒適穩定的天氣，只有基隆北海岸、大台北山區以及東半部地區有些局部短暫雨，氣溫也都相當舒適，白天高溫可達30度，體感溫暖舒適，不過明天起受到東北季風影響，天氣將有明顯變化，除了北部、東半部的降雨增加，氣溫也會有明顯下降，氣象署預估週四清晨溫度最低，中部以北3500公尺高山地區也可能出現零星降雪，預計到週末天氣就會回穩。

氣象署表示，今天白天各地高溫都還是偏高，但入夜後氣溫將慢慢下降，預計到明天白天各地都會有明顯降幅，尤其北台灣更加顯著，北部以及東南部地區越晚越冷，預估這一波東北季風影響溫度最低的時間點，將會是在週四清晨，最低可到15、16度，南部地區低溫可能也只有17、18度，雖未到大陸冷氣團等級的強度，但仍提醒民眾一定要注意未來兩天的溫度變化，適時保暖。

廣告 廣告

今天全台各地天氣普遍晴朗舒適。圖／中央氣象署

降雨方面，明天東北季風增強期間水氣也稍微變多，桃園以北、東半部地區降雨機率會比今天來的高，主要是以陰天、短暫雨的天氣為主，竹苗地區以及中部山區也會有一些零星降雨。且由於明天氣溫較低，所以在中部以北3500公尺以上的高山，也可能出現零星降雪，在山區活動的民眾應事先準備一些比較安全的防備措施或行程。

明受東北季風影響，北部及東半部地區降雨明顯增加。圖／中央氣象署

到了週四、週五，北部、東半部地區白天還是較涼，不過氣溫會逐日回升，南部地區則是夜間清晨有涼意，白天高溫仍會較高，日夜溫差非常大，未來一週氣溫的變化起伏相當大。此外，雖然還是吹東北季風，但週四起水氣會減少，降雨縮減在基隆北海岸、大台北山區以及東半部地區，到了週末水氣更少，下雨區域也縮小，各地大多都恢復晴到多雲的穩定天氣。

受到冷空氣影響，週四清晨將迎來最低溫。圖／中央氣象署

氣象署也提醒，今晚起到明天東北季風增強的期間，台灣附近沿海的風浪也會變大，氣象署也發布陸上強風特報，提醒在台南以北沿海、基隆北海岸、恆春半島、東南部沿海包含離島地區，今天下半天風力開始增強，到明天都會有較強的陣風出現，提醒海邊活動要特別注意安全。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

今晚變天降溫！入冬首波冷空氣來襲 探12度「 3500m高山有望下雪」

上午全台有雨 強冷空氣「這天」報到下探12度

迎接12月！週二晚東北季風增強「北台灣濕冷」 冷到週末再回溫