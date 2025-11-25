北台灣入夜下探14度！準颱風「天琴」最新路徑曝光 未來10日天氣一次看

北台灣越冷越冷，入夜下探14度，至於準颱風「天琴」則對台影響不大。圖／翻攝自賈新興臉書

昨（24）天各地高溫約27至30度，感受溫暖，今天受東北季風影響，溫度有感下降，北台灣低溫將跌至14度，空曠地區則可能只剩12度，各地日夜溫差甚大。而今年第27號颱風「天琴」對台影響如何？最新模擬路徑顯示將西進，對台灣基本無害。

越晚越冷！北台灣下探14度 各地日夜溫差大

「天氣風險公司」吳聖宇表示，今晚到明天清晨溫度會來到低點，中北部、東北部都市地區低溫會降到14至16度，空曠地區可能只剩下12至14度，尤其輻射冷卻作用比較明顯的地方要注意低溫發生的情況。至於南部及花東都市地區低約16至18度，空曠地區可能降到15度或以下，同樣很有涼意，各地日夜溫差變化大。

氣象專家林得恩分析指出，天琴颱風西進，對台灣影響不大。圖／翻攝自臉書粉專「林老師氣象站」

「天琴」西進 對台影響不大

氣象專家林得恩指出，目前熱帶性低氣壓TD30正在經過一段轉大人的成長蛻變階段，今日通過菲島中部陸地，隨後就會進入南海，在環境條件（較高海溫及較弱垂直風切）的支持下，預計在今晚至明晨，有機會再增強為輕度颱風，7級風暴風半徑也會增大為80至120公里，成為今年第27號颱風「天琴」，不過，「由於距離甚遠，對台灣而言，是個無害的颱風」。

賈新興分析，今起至12月2日，降雨相對偏少，12月3日起至1月3日，桃園以北及宜蘭降雨仍有偏多的趨勢。圖／翻攝自賈新興臉書

未來10日天氣一次看

台灣大學大氣科學系博士賈新興分析，26日至28日，受偏強東北季風影響；26日，各地為晴時多雲的天氣27日，北北基宜及恆春半島一帶有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨；28日至30日，各地晴時多雲。

而到了12月1日，中投山區及宜花有零星短暫雨，午後東北角至宜蘭有零星短暫雨；12月2日，各地晴時多雲；12月3日受另一波東北季風影響，午後新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨；12月4日，北北基宜有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

另外，熱帶性低氣壓TD30（天琴）預估於今晚至明日，進入南海後有發展為颱風的趨勢，之後有朝越南南部移動的趨勢，短期氣候預測顯示，今起至12月2日，台灣降雨相對偏少，12月3日起至1月3日，桃園以北及宜蘭降雨仍有偏多的趨勢。12月11日起至1月3日，台灣氣溫有偏暖的趨勢，不過，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，一切還得留意最新預報資訊。

賈新興分享未來10日天氣預測狀況。圖／翻攝自賈新興臉書



