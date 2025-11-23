北台灣冬衣濕冷！ 摺疊烘衣機夯 效能有限

簡易烘衣機標榜能快速烘衣，又比傳統烘衣機更親民，也成了不少民眾冬天的救星。（圖／東森新聞）





東北季風又報到，北台灣又要轉濕冷，這樣的天氣衣服都晾不乾！因此近期一台主打輕巧、免安裝的「簡易烘衣機」人氣超高，標榜能快速烘衣，又比傳統烘衣機更親民，也成了不少民眾冬天的救星，不過專家透露這款簡易型烘衣機，相對容量小，不能晾太多件，加上效率有限，比較不適合家庭使用。

打開盒子，把掛勾掛在浴室任一處，開機後，選擇時間與模式就能開始烘衣。

奶茶團長Difeny：「可以設定時間然後可以紫外線，還可以紫外線消毒，然後冷風或熱風都可以選擇，最多就是4個小時，使用上算是滿安全的，小朋友也可以自己操作。」

又有新一波東北季風報到，氣溫將「斷崖式下滑」，濕冷天氣一來，衣服動輒要三天才乾，如果要衣服快點乾，傳統烘衣機價格偏高，衣服也容易烘得皺巴巴，因此，越來越多人選擇「簡易烘衣機」，作為替代方案。

奶茶團長Difeny：「它節省空間，然後它不用那麼大的金費，因為一般家庭不一定有乾衣機，但是如果是小東西的話，小空間的話是可以的，而且它是可以收納的，可以折疊收納，就算你要帶出門旅行，或者你有商務它都是可以沒有問題。」

一般短袖放進簡易烘衣機大約1到2小時就能乾，但材質較厚或毛料多的衣服，時間就會拉長到4小時，不過，簡易烘衣機的容量有限，最多也只能放進5件薄衣服，長版外套根本放不下，厚一點的衣服放到3件，就差不多滿了。

家事達人李璐：「（簡易烘衣機缺點）第一個它面積比較小，第二個一定是，要把它衣服用掛的掛好在裡面，說真的如果是獨居在外面，其實那個小的（簡易烘衣機）就夠了。」

簡易烘衣機雖然比傳統機種便宜好收納也方便攜帶，但在容量與烘乾效率上，仍有限，究竟要選「簡易型」還是「大型烘衣機」，就看消費者自身需求。

