北台灣凍番薯！最冷富貴角8.1度 鄭明典今最低溫時間點

今日北台灣凍番薯。（本刊資料照）

受寒流影響，全台12縣市低溫特報，今最低溫出現在富貴角僅8.1度。前氣象局局長鄭明典指出，最低溫可能要等傍晚日落之後才出現。

氣象署發布低溫特報，橙色燈號縣市包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣及連江縣；黃色燈號為台中市、花蓮縣。

全台12縣市。（翻攝氣象署官網）

今最低溫目前發生富貴角僅8.1度，鄭明典則透過臉書分享台北過去24小時氣壓變化圖，指出台北站氣壓1030之氣壓值算高，比對台灣附近雲街走向，冷高壓應該很接近出海階段，而通常這階段冷空氣（平流）最強，「最低溫可能要等傍晚日落之後才出現。」

據氣象署資訊，這波寒流會一路冷到9日才減弱，直至10日（週二）各地氣溫才會回升，但早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。不過緊接著又會有新一波鋒面通過，甚至恐有大陸冷氣團南下，氣溫將再次驟降。

