北台灣剩最後一天太陽！專家：下周起溫度溜滑梯 2時段雨勢猛烈
在鳳凰颱風與東北季風產生的共伴效應摧殘過後，台灣迎來了短暫3天的好天氣，氣溫保持在舒適的20至25度左右，南部則是來到30度，不過專家提醒，周一（17日）起，隨著東北季風再度增強，壞天氣又將到來，呼籲北台灣的民眾把握周日最後一天暖陽，屆時下午與深夜兩時段雨勢較為猛烈。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日將是北台灣的最後暖陽，因為周一開始，東北季風再度增強，宜蘭的蘇澳、冬山、五結、羅東、南澳將會出現一波大雨，尤其是下午與深夜的雨勢會特別猛烈，北台灣其他地方也同樣會出現降雨。而透過中央氣象署的定量降水預報來看，16日晚間宜蘭地區就會開始有明顯降雨，17日基隆北海岸、新北山區以及宜蘭縣，12小時累積雨量將會是40至100毫米左右。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波東北季風帶來較多涼冷空氣，因此各地入夜後到清晨這段期間，有機率出現15至17度的低溫，尤其是北台灣因為下雨緣故，將會是濕冷型態，體感溫度會比較低。西部地區則是白天出太陽，但晚上變冷，日夜溫差大，需要特別注意溫度變化，以免感冒。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，下周的首波冷空氣南下台灣，強度有望挑戰今冬首波冷氣團，這波冷空氣在周三對台灣影響最大，北部地區下探14度，其他地區也會有15至17度，全台的日夜溫差都非常大。
