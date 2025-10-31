北台灣周末涼爽「3地區有雨濕冷」 下周再迎東北季風「雨勢擴大」
隨著東北季風增強，今（1）天迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，清晨和深夜非常涼爽，桃園以南地區則為多雲到晴，高溫仍超過30度，南北溫差大，預計下周再迎一波東北季風；另外，氣象專家林得恩指出，下週一（3）前後，菲律賓東方海面的熱帶擾動98W恐增強為颱風，後續路徑決定是否有共伴效應，對台產生影響。
中央氣象署指出，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，北台灣整天氣溫約20至25度，其他地區早晚稍涼，日夜溫差較明顯，低溫20至24度、高溫26至32度，北部地區已明顯降溫；離島天氣為多雲到晴，澎湖23至25度，金門21至25度，馬祖20至22度。
而依據東北風強勁，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，在沿海活動須注意安全。
11/1全台天氣預報。圖／中央氣象署
氣象專家吳德榮提到，週末兩天受東北季風影響，除了迎風面稍有降雨外，水氣不多，各地多雲時晴，而過了週末，下週二起水氣增多，北海岸降雨機率提高，雨勢擴及北台灣，下週三至週五起迎來另一波東北季風，冷空氣仍偏弱，且水氣多，北部及宜花偶有局部短暫降雨，不過來得快去得也快，下週四，五水氣減少，僅北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴。
林得恩更指出，去年11、12月熱帶擾動生成和發展路徑都很特別，就怕今年同樣是颱風季的延長賽，歐洲和美國的氣象觀測數值模式都指出，11/3前後熱帶擾動98W將有機會通過菲島中部，並逐漸進入南海，「強度後續都有再增強為颱風的趨勢」，至於運動路徑再偏南或偏北，將決定台灣的東北部是否會有共伴效應發生，不過目前綜合評估，對台灣並無直接的影響。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，1日東北季風影響，環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
